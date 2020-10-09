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【智能家居】實惠夥香港寬頻推無菌智能家居　入屋自動消毒量體溫（有片）

商業 08:30 2020/10/09

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Pricerite實惠聯同香港寬頻推出「無菌智能家居」，究竟住在無菌智能家居的感受如何？(實惠提供圖片)

疫情下，大眾特別注意家居衞生，衍生消毒殺菌產品商機。Pricerite實惠聯同香港寬頻推出「無菌智能家居」，用戶只需簡單安裝，配合香港寬頻HKBN Home手機應用程式，即可輕易在外遙控家電及設置場景。究竟住在無菌智能家居的感受如何？

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進入大門前：可透過HKBN Home手機應用程式遙距控制，或入屋時自動啟動RHT天花式空氣淨化機，防止細菌及病毒飄散家中，大門旁設有非接觸式紅外線自動測溫儀，檢測家人或訪客的體溫。

RHT天花式空氣淨化機 (實惠提供圖片)

脫鞋後：只需將鞋履放入鞋櫃，內置的手提智能感應消毒燈HONEY Pro會以紫外線自動消毒鞋履，殺死高達99.99%有害細菌和病毒，並免卻人手處理鞋履時接觸細菌。

手提智能感應消毒燈HONEY Pro (實惠提供圖片)

處理手機、鎖匙：鞋櫃內其上方的儲物箱同樣內置消毒燈，一併消毒電話、銀包及鎖匙等隨身品。再配合使用無接觸式消毒器消毒雙手，踏入家門就倍感安心。

智能家居方案更結合一系列改善家居衞生的家電，如空氣檢測儀、空氣淨化殺菌機、智能自動吸塵機、智能LED燈帶等，讓顧客輕鬆享受智能家居帶來的無菌新生活。（按此看片

空氣檢測儀 (實惠提供圖片)

智能自動吸塵機 (實惠提供圖片)

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責任編輯：朱悅瀅

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