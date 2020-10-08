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【中概股】迅雷前CEO涉「職務侵佔」遭公安立案偵查 股價挫6%

即市財經 21:57 2020/10/08

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傳迅雷前CEO涉及挪用公司資金，遭公安立案調查。

內地軟件公司迅雷（美︰XNET）公布，前首席執行官陳磊涉嫌觸犯「職務侵佔罪」，並且獲深圳市公安局通知，已就相關事件對陳磊等人進行立案偵查。迅雷股價跌6.12%，報3.22美元。

據內媒報道，迅雷於2020年4月向深圳市公安局報案，指陳磊涉嫌挪用公司資金。此前，迅雷公曾司發內部信稱，其董事會已完成新舊董事會的更替，新一屆董事會推選了李金波為新任董事長。李金波也將擔任迅雷集團和下屬迅雷、網心及其它關聯公司新任CEO。

訊雷是款在內地盛行的下載軟體，可以進行超文字傳輸協定、檔案傳輸協定、BitTorrent協定及eDonkey網路的下載，為中國大陸用戶最多的下載器之一。

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