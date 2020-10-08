【趣味韓情@iM網欄】 著重傳統禮節？　點解韓國人人咁鐘意送禮物？

韓國人一般都很著重傳統禮節，例如見面時會鞠躬，和長輩說話要用敬語，後輩不能行在長輩前面........等等。

在韓劇裏，很多時會見到韓國人在任何時節及場合，都會準備各式不同的禮物，究竟他們為什麼總是送禮？

在韓國，因為地區相隔很遠，車程或許要數小時，很多親友都不是經常見面，往往一年或更長時間才會見一次。所以，親戚朋友們見面及聚餐時，都會事先為對方細心挑選合適禮物，以表掛念及謝意。

當你要送禮物給韓國朋友時，有些要注意一下～ 不同節日，朋友輩分，關係，性別，也是要考慮的，可避免發生尷尬的場面。

春節

禮品套裝多是高級食品，如韓牛，牛肋骨，黑豚肉，優質魚類等，表示對方的尊貴地位。

2月14日情人節

情侶都會跟隨西方習慣，在氣氛浪漫的餐廳以情侶裝約會，男會送花及禮物，女的也會親自DIY朱古力。如果作是單身的女生，就會出DIY 朱古力送給心儀的男生，藉此表明自己心意。

3月14日特有的白色情人節

單身的女生們都期待當更能由心儀對象手中收到白朱古力，即是男方接受了表白及確定交往關係。

秋夕

一般是以食品或生活用品作禮物

（詳細可參考上一篇分享）

11月11日 韓國獨有的Pepepo Day （中國稱為雙十一節或光棍節）

在韓國是雙雙對對的意思，當更會互送固定果棒，喻意一雙一對～記住要送雙數！在中國，雙十一就是仍然單身的男士節日呀！

新居入伙

多是以生活用品為禮物，廁紙，洗頭水，牙膏牙刷，午餐肉，拉麵，米等等，非常合適。

《禮物少喻意》

手巾 - 喻意「分開」，「離別」

頸鏈，手鍊，領呔，腰帶 - 「鎖實你」，「擁有你」

香水 - 「希望常在你身邊」

銀包 - 「你比金錢更加重要」

至於我自己，當然每次約會都會帶備自家品牌健康烘焙產品啦！

作者_Agnes（張潔英）簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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