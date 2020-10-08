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【品牌有段故】美Ruby Tuesday申破產有跡可尋　疫情及過度擴張惹的禍？

商業 21:24 2020/10/08

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美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday宣布申請破產保護，並已永久關閉185間餐廳。(Ruby Tuesday facebook圖片)

美國連鎖餐廳集團Ruby Tuesday宣布申請破產保護，並已永久關閉185間餐廳。原來Ruby Tuesday破產早已有跡可尋。

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據《Business Insider》於8月的報道，自今年1月23日以來，Ruby Tuesday已悄悄地永久關閉169間餐廳，有員工指責餐廳在最後一刻才通知結業的消息。集團承認，疫情加速了餐廳結業，關閉部分生意較差的分店，以重整未來業務。

Ruby Tuesday一直以來不斷收購擴展業務，2007年收購了亞洲餐廳Wok Hay，2010年發展另一餐廳品牌Marlin＆Ray，2012年收購了餐廳Lime Fresh Mexican Grill。不過，於2013年第二季度錄虧損後，集團於2016年將Lime Fresh Mexican Grill出售，並陸續關閉Wok Hay和Marlin & Ray’s的所有分店。

港不受影響　明年將軍澳開新店

根據Ruby Tuesday網頁顯示，餐廳於1972年創立，至今分店已遍佈全球多達13個國家，目前仍有236間直營分店，以及其他特許經營的分店。香港首家特許經營店於1995年創立，至今5間分店。香港Ruby Tuesday於facebook解釋，由於香港業務是獨立經營，不受美國破產保護影響，並將於明年農曆新年前，在將軍澳新都城中心開設另一間全新旗艦店。

【戲院寒冬】第二大戲院集團Cineworld關閉英美戲院　4.5萬名員工受影響

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責任編輯：朱悅瀅

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