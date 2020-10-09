【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂

雖然樓市市道好轉，發展商加快推盤，惟仍有新盤業主撻大訂。成交紀錄冊資料顯示，將軍澳日出康城5期Malibu ，有6伙單位於2018年3月售出，惟終撻定收場，涉及定金近690萬元。值得留意的是，該批買家都用建築期付款。

【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂 全用建築期付款【見下頁】

【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻 業主600萬訂金凍過水【見下頁】

成交紀錄冊資料顯示，撻訂單位為3A座9E、3B座33A 、3B座37A、22B座69B、1B座12A、以及2A座70C。單位均在2018年3月簽臨約，成交價由852.8萬元起，至最貴1,356.4萬元，惟買家同於10月7日撻大訂，料遭沒收樓價一成的訂金。

【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂 都與建築期付款有關【見下頁】

值得留意的是，近期不少撻訂買家，都用建築期付款。所謂「建築期」付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓時，才承造按揭供款。由於物業臨近落成，才申請按揭，若期內樓價大跌，有可能估價不足，買家需另籌資金，以完成交易。

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