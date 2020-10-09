  • 25°C
香港時間 : 20201009日 (五) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欲哭無淚】全是建築期付款出事　日出康城Malibu連錄6宗撻大訂

股樓投資 09:30 2020/10/09

分享：

雖然樓市市道好轉，發展商加快推盤，惟仍有新盤業主撻大訂。成交紀錄冊資料顯示，將軍澳日出康城5期Malibu ，有6伙單位於2018年3月售出，惟終撻定收場，涉及定金近690萬元。值得留意的是，該批買家都用建築期付款。

【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款【見下頁

【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水【見下頁

成交紀錄冊資料顯示，撻訂單位為3A座9E、3B座33A 、3B座37A、22B座69B、1B座12A、以及2A座70C。單位均在2018年3月簽臨約，成交價由852.8萬元起，至最貴1,356.4萬元，惟買家同於10月7日撻大訂，料遭沒收樓價一成的訂金。 

【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關【見下頁

值得留意的是，近期不少撻訂買家，都用建築期付款。所謂「建築期」付款，即買家買入物業時，先繳交部分首期，直到收樓時，才承造按揭供款。由於物業臨近落成，才申請按揭，若期內樓價大跌，有可能估價不足，買家需另籌資金，以完成交易。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
2020/09/16
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
2020/09/23
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關
2020/09/27
【欲哭無淚】天水圍新盤錄撻訂　都與建築期付款有關
撻訂 日出康城 MALIBU

上一篇文章

【新股IPO】雲頂新耀1952首日掛牌高開28% 升勢持續

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】裝修超支 如何避免大量附加收費？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程