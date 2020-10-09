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【美股焦點】大摩540億元吞資產管理Eaton Vance　年內第二宗大型併購　Eaton Vance抽升48%

即市財經 07:19 2020/10/09

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大摩宣布以約540億港元收購資產管理Eaton Vance，為年內第二宗大型併購

摩根士丹利（美：MS）本周剛完成規模達130億美元的ETrade收購，隨即出手擬以約70億美元（約540億港元），收購資產管理公司Eaton Vance（美：EV）。大摩預料，完成收購Eaton Vance可壯大旗下投資管理業務，令資產管理規模達1.2萬億美元，分部收入達50億美元。

大摩擬以每名Eaton Vance股東獲28.25美元加0.5833股大摩普通股，收購Eaton Vance，折合作價較Eaton Vance前一交易日收市價溢價38%。交易預計於2021年第二季完成。

消息公布後，大摩盤前股價跌2.6%，收市升0.6%，收報49美元。Eaton Vance盤前則大升45%，收市升48.1%，收報60.65美元。

大摩年初宣布，以130億美元收購ETrade，為美國金融業自金融海嘯後最大的收購案，外界視大摩出手收購Eaton Vance，目標是令業團收入更為穩定。

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編輯：麥德銘

美股 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） ETrade Financial（美：ETFC） 收購 合併 財富及資產管理

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