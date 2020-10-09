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【Game界熱話】任天堂《超級瑪利歐3D收藏輯》擊敗動森　成為日本9月份最暢銷遊戲

科技 10:00 2020/10/09

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最近，日本電玩雜誌《Fami通》公佈日本市場遊戲銷量排名，任天堂Switch推出的《超級瑪利歐3D收藏輯》遊戲銷量最高，排名第一。

新冠肺炎疫情下，打機熱潮持續。日本電玩雜誌《Fami通》公佈日本市場遊戲銷量排名，數據指出，任天堂Switch推出的《超級瑪利歐3D收藏輯》遊戲，銷量最高排名第一，而另一款《集合啦！動物森友會》的遊戲熱度似乎已逐漸減退。

日本電玩雜誌《Fami通》最近公佈，本年9月份日本市場的遊戲銷量情況，當中任天堂最近推出的《超級瑪利歐3D 收藏輯》（Super Mario 3D All-Stars）遊戲，其銷量達到27.3 萬，勇奪第一。由此可見，「超級瑪利奧兄弟」作為任天堂的明星IP，仍能產生巨大影響力。

＜＜【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事

＜＜日本遊戲界認證　有邊款Switch、PS4 遊戲今年必玩？

此外，另一款《健身環大冒險》遊戲，在本年7月份供貨量逐漸恢復平穩，銷量達至18.2萬並排名第二，超越今年曾經大熱賣《集合啦！動物森友會》，其遊戲銷量為12.5 萬。索尼 （Sony）PS4主機推出的《漫威復仇者聯盟》，銷量為5.5萬，排名第四。

主機銷量方面，Swtich主機的銷量仍然不俗，在本年9月份售出超過34萬部，另亦售出10,872部Nintendo 3DS掌上型遊戲機。

責任編輯：李寶如

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