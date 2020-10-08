【文康斗數@iM網欄】一命二運三風水 2021年 你的財運將會如何？

一命二運三風水四積陰德五讀書 六名七相八拜神九交貴人十養生。

最近有朋友都同我講，今年只餘下四個月未必來得及把握我於上次文章中所給的意見。那不如我們嘗試去掌握2021年，看看能否在這個疫情風浪中，找到一些出路，讓自己在新一年的財運上、事業上都有充份的準備。

上次講解過，原來每一年都會有他的四化，出年是「辛丑」年，而它的四化是巨門化祿、太陽化權、文曲化科、文昌化忌。巨門是一顆是非星，在古代，它的官職是「諫官」負責勸諫皇上，所以當他化祿(代表錢)，那下一年靠口才 (律師、AGENT、SALES、社工、調解、保險、基金) 的人，相對會較為有利，或者可以講是靠「把口」、「對人」的工作、生財都會有利。

太陽即現在我們肉眼看到的「THE SUN 」，燃亮自己照耀他人。太陽代表「貴氣」，化權代表尊貴而有權力，或者因群眾而得權力。太陽化權最適宜做「專業商品」、「代理專業名牌」，例如台灣「貢茶」、代理歐洲名牌「汽車」、轉售一些國內檀木「傢具」都可以。化權也代表增加自己個人風格，如果有讀者是有一門「手藝」，例如自己設計「獨一無二」的皮具販售，也可以殺出一條「血路」。或者自己設計的「中國風」、「北歐風」的民族服，也應了太陽化權的特質。

文曲化科主科名(科名在古代代表出名、名氣)，科名在古代是中狀元，現代是以出名為主。文曲也代表技藝，即為異路功名，即以技藝搵錢，有異途擢昇的機會。文曲為理科、實業、技藝，宜向理科，或工程方面發展。文曲化科，都代表口才好，易討好異性。所以做一些與異性有關的工作，都對自己有幫助。例如：女性去做「賣車」，因為普遍買車的都會是男性，所以只要反其道而行便可以。或者男性，一般人都誤會是否一定要賣「胸圍底褲」，其實不一定，可以是賣化妝品或者是男性攝影師拍攝女性寫真也是靠異性搵錢，或相關的工作。

最後就是化忌了，辛年是文昌化忌。文昌代表讀書科名，也可以代表文字。一般都會認為是文書失誤多，即明年有機會是文件上的出錯或者是文件上文字的出錯。或者可以代表為投訴、毁約、壞消息，切記要小心簽約，出年也別幫人做擔保人，否則會被騙。文昌也是禮樂的星系，化忌代表了有喪事的機會。出年也不宜借錢給人，因為代表了「一去冇回頭」。所以各位朋友出年處理文件時要特別小心，不要以為簡簡單單混過便可以，反而要打醒十二分精神去留意字裡行間的小錯，否則會影響到自己的整個流年運程。

下次會和大家討論2021年買樓要注意的事項，如果來年想買樓投資的朋友，一定要記得留意。如有任何問題，歡迎電郵至mastermanhong@gmail.com

作者_李文康簡介： 簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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