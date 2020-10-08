【每日焦點】Google Chrome手機版加強密碼管理　Tesla推雙重身份驗證功能

▲ 為進一步提高安全性，最近Tesla正式加入雙重身份驗證功能。另外，Google Chrome瀏覽器亦進一步加強保護用戶資料安全。

近年，用戶愈漸注重私隱及個人資料安全，為進一步提高安全性，最近Tesla正式加入雙重身份驗證功能。另外，Google Chrome瀏覽器亦進一步加強保護用戶資料安全。

面對網絡安全威脅不斷，Google Chrome瀏覽器近日再設法進一步保護用戶的資料安全，綜合外媒報道，Google Chrome未來將為手機版用戶加強保護，結合傳統密碼與新的密碼管理技術，包括在改善iOS版的密碼填入功能，以及在Android版加入加強版的Safe Browsing。

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早前有外媒報道指，Tesla行政總裁Elon Musk曾經透露，會推出帳戶雙重認證功能，但後來功能不斷延遲推出，不少車主一直關注其開發進度。日前，Tesla終於正式推出雙重身份驗證功能。要啟用新的驗證功能，Tesla車主可登錄個人帳戶，並激活雙重身份驗證功能，然後設置第三方身份驗證器應用程式以開啟功能。

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責任編輯：李寶如