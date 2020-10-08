【美國大選】特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間

▲ 下一場總統大選辯論將改為網上進行。

美國總統特朗普拒絕參加下一場總統大選電視辯論，主因辯論改以視像方式舉行，直指視像辯論是浪費時間之舉。第二場辯論原本安排在當地時間10月15日舉行，但因特朗普早前確診新冠肺炎，主辦方周四宣布，下場辯論將改為視像進行，減低傳播風險。

特朗普（Donald Trump）接受不同傳媒電話訪問時，指辯論不應是這樣的，坐在電腦前辯論是「荒謬」（ridiculous）。他又稱自己在首場辯論勝出，「他們在試圖保護拜登...... 所有人都是。」

美國全國廣播公司（NBC）則報道，特朗普提及拒絕原因，是主持人可以隨時令他「收聲」（cut him off）。

特朗普上周確診新冠肺炎，雖已出院返回白宮，重啟選舉工作，但至今未有公布病毒測試呈陰性的消息，仍在白宮接受治療。

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特朗普確診後，身邊幕僚相繼確診，包括高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）、白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、海岸防衛隊副司令雷伊（Charles Ray）等，至今累積最少12人確診。

特朗普在病毒潛伏期內曾出席總統電視辯論，其時特朗普團隊眾人沒戴口罩。宣布確診後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦有接受病毒檢測，結果呈陰性。

即使為痊癒，但特朗普表示已開始籌備下一次辯論。拜登早前表示，如醫生認為安全，將會如期赴會，但如特朗普未痊癒就迎戰，則恕不奉陪。

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責任編輯：葉芷樺