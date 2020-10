【美國大選】下周總統辯論改網上進行 特朗普拒絕

▲ 下一場總統大選辯論將改為網上進行。

美國大選在即,下一場總統大選辯論在當地時間10月15日舉行。由於總統特朗普(Donald Trump)早前確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎),主辦方宣布,下場比賽將改為網上進行,減低傳播風險。惟特朗普據報拒絕這項安排。

特朗普上周確診新冠肺炎,雖已出院返回白宮,重啟選舉工作,但至今未有公布病毒測試呈陰性的消息,仍在白宮接受治療。

消息一出,特朗普馬上回應,明言不會浪費時間在網上辯論。(No i’m not going to waste my time on a virtual debate)

特朗普確診後,身邊幕僚相繼確診,包括高級顧問希克斯(Hope Hicks)、白宮女發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)、白宮高級顧問米勒(Stephen Miller)、海岸防衛隊副司令雷伊(Charles Ray)等,至今累積最少12人確診。

特朗普在病毒潛伏期內曾出席總統電視辯論,其時特朗普團隊眾人沒戴口罩。宣布確診後,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)亦有接受病毒檢測,結果呈陰性。

即使為痊癒,但特朗普表示已開始籌備下一次辯論。拜登早前表示,如醫生認為安全,將會如期赴會,但如特朗普未痊癒就迎戰,則恕不奉陪。

責任編輯:葉芷樺