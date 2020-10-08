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【美國大選】下周總統辯論改網上進行 特朗普拒絕

環球社會熱點 19:55 2020/10/08

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下一場總統大選辯論將改為網上進行。

美國大選在即，下一場總統大選辯論在當地時間10月15日舉行。由於總統特朗普（Donald Trump）早前確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎），主辦方宣布，下場比賽將改為網上進行，減低傳播風險。惟特朗普據報拒絕這項安排。

特朗普上周確診新冠肺炎，雖已出院返回白宮，重啟選舉工作，但至今未有公布病毒測試呈陰性的消息，仍在白宮接受治療。

消息一出，特朗普馬上回應，明言不會浪費時間在網上辯論。（No i’m not going to waste my time on a virtual debate）

【美國大選】醫學期刊破例表態 批特朗普政府抗疫失當【下一頁】

【美國大選】主持「多謝」彭斯22次無法打斷發言 被批失職【下一頁】

特朗普確診後，身邊幕僚相繼確診，包括高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）、白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）、海岸防衛隊副司令雷伊（Charles Ray）等，至今累積最少12人確診。

特朗普在病毒潛伏期內曾出席總統電視辯論，其時特朗普團隊眾人沒戴口罩。宣布確診後，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦有接受病毒檢測，結果呈陰性。

即使為痊癒，但特朗普表示已開始籌備下一次辯論。拜登早前表示，如醫生認為安全，將會如期赴會，但如特朗普未痊癒就迎戰，則恕不奉陪。

【特朗普確診】白宮保安負責人 被指9月已確診入院【下一頁】

【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

選舉 拜登 特朗普 總統大選 新冠肺炎疫情

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