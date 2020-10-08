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【英國上車】約翰遜計劃推九成半按揭　助當地後生仔上車　好事定壞事？

股樓投資 20:06 2020/10/08

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前說，計劃為年輕首次置業人士，提供高達九成半按揭貸款，致力讓新一代由租客，晉身成業主。若計劃落實，料有200萬人受惠，或令英國錄得80年代以來，最大自住業主的增長，惟約翰遜沒有透露任何細節。 

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英國金融業組織UK Finance回應說，願與政府合作，但強調銀行要以負責任態度批出按揭，且考慮買家還款能力，避免負資產風險。 外界預料，約翰遜要達成目標，或審批程序，甚至由政府提供擔保。 

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值得留意的是，受疫情影響，英國經濟處於下行階段，當地銀行「落雨收遮」，暫停批出高成數按揭借貸。舉例說，英國巴克萊銀行（Barclays）早前收緊按揭，由原本最多可借全年入息的 5.5 倍，下調至 4.49 倍，就算已遞交按揭申請也受影到。此外，英國匯豐銀行上月宣布，停批新造九成按揭申請，影響不少首次置業者。

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撰文 : 黃卓賢

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