【美國大選】第二場電視辯論將於綫上進行　特朗普拒參加稱「浪費時間」

美國大選仍在火熱進行中,下一場總統大選辯論將於當地時間下周四(15日)舉行。據美媒報道,由於總統特朗普(Donald Trump)尚未痊愈,為安全起見,下場辯論將於綫上展開。不過特朗普立即表示,他拒絕這項安排:

我不會在綫上辯論上浪費時間。

No i’m not going to waste my time on a virtual debate。