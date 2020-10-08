【美國大選】第二場電視辯論將於綫上進行　特朗普拒參加稱「浪費時間」

美國大選仍在火熱進行中，下一場總統大選辯論將於當地時間下周四（15日）舉行。據美媒報道，由於總統特朗普（Donald Trump）尚未痊愈，為安全起見，下場辯論將於綫上展開。不過特朗普立即表示，他拒絕這項安排：

我不會在綫上辯論上浪費時間。 No i’m not going to waste my time on a virtual debate。

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大選委員會表示，美國總統特朗普，及其競爭對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），將在綫上參與辯論，而辯論主持人及觀眾，按照聚集原定辯論地點——佛羅里達州邁阿密心。委員會強調，相關決定是為了保護所有參與人士的健康。

特朗普及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）上周確診新冠肺炎，白宮感染群組不斷擴大，令人關注白宮防疫措施成效。惟特朗普稱，他並不認為自己有傳染性（I don’t think I’m contagious），並於早前表示非常期待與拜登的下次辯論。

拜登早前則表示，如醫學專家判定特朗普尚未痊愈，仍然具有傳染性，應該取消下一次辯論。

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編輯：李勝男