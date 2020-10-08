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【移民英國】逾四成港人想移民英國成首選　計劃移民人數創近3年新高

環球政經 20:26 2020/10/08

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香港中文大學大香港亞太研究所民的最近民調發現，有近四成四受訪港人表示，如有機會將打算移民，當中有三成五人表示近期有為移民或移居作準備，是2018年以來的新高。

中大於9月18日至24日晚上以家居固網電話和手提電話成功訪問737名18歲以上的港人，受訪者對香港適宜居住和生活的評分為 49.6 分，較去年9月的 54.4 分顯著下降，亦是自2017年有此評分以來最低。

【BNO移民買樓】英國樓價按年勁升7.3% 當地專家又點睇？【下一頁

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調查發現，有43.9%受訪者表示，如有機會將打算移民或移居外地，有46.8%受訪者表示沒有打算，另有 9.3%受訪市民以「不知道/很難說/沒有想過」回應。當中有意移民的受訪者中，有35%人表示，近期為此做準備， 64.8%則沒有。

相比 2019年 9 月的調查結果，無論以有意欲移民的受訪者為基數，或是以所有受訪者為基數，有為移民或移居做準備的受訪者比例皆顯著增加，是近3年的新高。

有意移民的受訪者中，以英國，澳洲、台灣為首選，分別有23.8%、11.6%及10.7%，另有15.7%人表示不知道，或未有決定移民或移居目的地。

前4項最多人提及的移民或移居目的地因素則為「該處自由（包括言論自由）/人權狀況較好」（23.3%）、「該處居住環境較寬敞」（19.4%）、「該地政制較民主」（18.7%）和「該處放寬港人移民條件」（15.2%）。

至於移居内地，有9.5%受訪者表示，有打算移居內地，有87.6%表示沒有打算，另有有 2.9%以「不知道/很難說/沒有想過」回應。

 

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責任編輯：楊子瑩

移民 人權 台灣 澳洲 英國 香港中文大學

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