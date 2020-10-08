出售自製iPhone App圖示 設計師一周賺逾百萬

蘋果公司早前推出iOS 14系統更新，除了在主介面加入小工具（Widget），用家更可將應用程式的圖示改成自己喜歡的風格。三藩市一名設計師靈機一觸，推出自家設計的iPhone應用程式（App）圖示，吸引大量用家搶購，短短一周已大賺至少14萬美元，即約108.5萬元。

Instagram慶祝十周年 一文看清如何自選icon 詳情請看[下一頁]

設計師特雷夫（Traf）早前在Twitter分享自己設計的介面，當中的App圖示簡單易明，圖示和介面均為黑色，呈簡約風。貼文意外吸引大批iPhone用家留言，讚賞其設計簡單清晰、有美感，更表示有意購買。於是特雷夫以28美元（約217港元）出售整套圖示，又先後推出以白色、藍色等為主調的系列。

向囚犯洗腦式播《Baby Shark》 獄警遭起訴處分 詳情請看[下一頁]

其後，有不少網民轉發該貼文，一名擁有1200萬人訂閱的科技YouTuber亦有推介特雷夫的作品，令圖示的銷量急升。目前特雷夫已賣出超過5000套圖示，大賺逾14萬美元，特雷夫形容，這是「不可思議的成績」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機