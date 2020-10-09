【美股焦點】Tesla再獲分析師看好：「將會是下一個Amazon」

New Street Research分析師Pierre Ferragu本周三（7日）將Tesla評級由「持有」上升至「買入」，並將新目標價提升至578美元，公司估值約為5,400億美元，以周四收市價425美元計算，仍有三成半升幅。

儘管Tesla今年股價已經升近四倍，Ferragu認為未來將有更多因素推動股價繼續上升。他稱自己看好Tesla具備的潛力，特別該公司在汽車製造、以及電池技術方面的進步，再加上潛在競爭不大，相信Tesla未來十年將會出現超高速增長，到2026年將成為全球最大高端車製造商，年出貨量可達260萬輛。

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他還預期，特斯拉股價到2026年升至1,200美元，預估每股盈利（EPS）為16美元，因此PE將高達75倍。Ferragu表示，Amazon (AMZN) 十年來PE一直在50倍至100倍之間，他預期特斯拉也會如此。

Ferragu長期看好Tesla，早在2018年股價不到60美元時就買入，當時分析師平均目標價為63美元，而他將目標價定為106美元。但在Tesla股價今年年內漲逾400%，並超過所有分析師目標價後，他一度將該公司股票評級降至「持有」。

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編輯：李勝男