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【網民熱話】網友鼓勵不存錢 ：做月光族 15K已足夠

環球政經 19:38 2020/10/08

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財務自由一字近來相當流行，大家都想盡辦法儘快達到目標，然後早早退休，或創造更多被動收入，起碼不用做得那麽辛苦，不過有網友則持相反意見，指如果不求財務自由，也沒有儲存計劃，人生的壓力就大大減少。

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？ 網民：證明你有資格負債供樓：【下一頁

樓主指，如果安守本分的做一個月光族，其實15K人工已經相當夠用，他更指自己有不少嗜好，包括買模型、吃日本菜(刺身），更喜歡不時去旅遊。

【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買  情願以370多萬首期投資股票：【下一頁

其他網友認爲樓主有這樣的想法一定沒有家庭負擔，也沒有女朋友才可以這麽逍遙自在。另外也有網友指樓主的觀念全靠家人有地方給他住，不用交租才可以，但大部分人都對他主張不存錢的觀念大感不認同。

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責任編輯：翁嘉陽

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