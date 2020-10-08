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向囚犯洗腦式播《Baby Shark》 獄警遭起訴處分

環球政經 19:36 2020/10/08

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《Baby Shark》洗腦旋律琅琅上口，自2016年推出後一直大受歡迎。美國三名獄警，涉嫌向被鎖手扣的囚犯「洗腦式」播放歌曲，日前被地區法院起訴。

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事件發生於奧克拉荷馬州(Oklahoma)，兩名21歲獄警連同50歲的長官，於去年11至12月，最少先後5次，把至少4名囚犯帶到監獄8樓一間未被使用，用作會見律師的房間。三人迫使鎖上手扣的囚犯面壁罰站，並在隔壁房間以電腦重複播放《Baby Shark》，強迫囚犯連聽2小時。

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檢察官認為3人行為是合謀及故意，以殘酷和不人道方式對待囚犯，又指重複播放歌曲，對囚犯構成極大精神壓力和不必要的傷害。法庭文件顯示，最少兩名涉事囚犯，是在凌晨時間被帶到房間「洗腦式」聽《Baby Shark》，令睡眠受到干擾。

被告獄警辯護時表示，監獄沿用的處分機制難以發揮作用，才會肆意這樣做。事後兩名獄警主動辭職，而長官則決定提前退休。

最後被告被判紀律處分，又安排他們接受再教育。檢察官表示，由於找不到適合這種情況的法條，才做出此判決，直言希望能判得更重。

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撰文 : 林展鋒

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