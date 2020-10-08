【螞蟻上市】晨星：美國「封殺」螞蟻無阻投資者興趣　集團收入及機遇來自中國

▲ 晨星高級股票分析員譚綺蘅表示，海外收入只佔螞蟻集團總收入約5%，意味來自美國市場的貢獻更少，即使被「封殺」，相信影響不大。

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市在即，惟市場傳出美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊 （00700） 旗下的電子支付平台。晨星高級股票分析員譚綺蘅表示，海外收入只佔螞蟻集團總收入約5%，意味來自美國市場的貢獻更少，與騰訊的情況類似，未來收入及機遇還是來自中國，對螞蟻集團是最受歡迎的IPO不感到意外。

美國總統大選臨近，譚綺蘅指，若特朗普勝出，相信一切依舊，若拜登勝出，料與中方的談判上有更多空間及可預測，對中資企業的影響或會減少。

譚綺蘅又指，根據WeChat及TikTok的禁令，現時只是在美國本土內有特定限制，不過若美國未來禁止美國企業與騰訊及阿里巴巴 （09988） 等中資企業有任何業務上的來往，相信影響將會大得多。

她續指，支付系統已成為國家安全的考慮，但在目前環境下，螞蟻集團的集資額及估值仍有所提升，相信未來估值下調風險低。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，在全球低息環境下，市場對IPO以致股票的風險胃納維持，雖然科技股估值稍為過高，但相信流動性充足可支持板塊繼續向上，投資者對螞蟻集團的興趣仍然火熱。

她又預計，預計雙十一將帶來激烈的市場競爭，有望在第四季推動阿里巴巴及京東等電子商貿公司的增長。

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編輯：袁諾曦