【新冠肺炎】本地新確診雙位數 染疫群組再現 第四波疫情提早「殺到」？

香港疫情可能已進入第四波。周四(8日)新增確診個案有18宗，屬本地個案佔14宗，1宗源頭不明，其餘13宗個案跟之前的個案有關。這是23天以來，本地新增個案首次出現雙位數，並且再現群組爆發。

兩個染疫群組之一是尖沙咀酒吧China Secret，該群組累計已有10日確診，其中有患者到過同區另一酒吧「Virgo Bar & Resturant」，同行朋友亦有初步確診。另一群組則是來自葵涌殘疾院舍「國寶之家」，已有11名院友確診，累計12人確診。源頭不明個案的65歲男子，曾去過灣仔合和中心Fitiness First健身。

本地疫情在復課及四天假期後，新增及群組爆發個案再次出現，令人擔憂第四波疫情在入冬前爆發。衞生署署長陳漢儀及食衛局局長陳肇始均指，疫情已出現反彈。陳漢儀表示，過往兩周本地個案由8宗增至過去7天的35宗；源頭不明的個案由3宗增至12宗，是疫情反彈警號。陳肇始表示，源頭不明個案數目不跌反升，第四波疫情有可能提早出現。

【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重【下一頁】

【新冠肺炎】沈祖堯憂本港冬季 或爆發第四波疫情【下一頁】

港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，近日個案上升，是因為屬高危的酒吧及食肆，在放寛防疫措施後未有遵守規例限制堂食人數。他警告若疫情再爆發，到時食肆及酒吧需再次停業。他又指若政府再放寛防疫條例，加上快入冬，第四波疫情爆發將比前一波嚴重。

中大呼吸系統科講座教授兼政府專家顧問許樹昌則指，連續5日持續出現源明不明個案，當中有個案出入過酒吧，而且涉及確診個案的酒吧違反每枱限坐二人的規例，場內7張枱卻有28名顧客，他坦言擔心第四波疫情爆發。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊