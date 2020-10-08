  • 25°C
香港時間 : 20201008日 (四) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利近二千年歷史骸骨 發現完整神經及腦細胞

環球政經 19:07 2020/10/08

分享：

意大利南部古城龐貝（Pompeii），因為公元79年被火山爆發釋放的火山灰掩埋而為人熟悉。近日有科學家在附近的另一古城有重大發現。

追溯史前地球模樣 香港7.5億年前在哪裏？下一頁

美國有線新聞網絡報道，意大利一批科學家，從赫庫蘭尼姆古城一具男性骸骨中發現完整腦細胞。據報發現的骸骨是一名大約25歲的男性，在用來朝拜奧古斯都的建築物中發現，相信他當時正俯伏在木床上。

透明魷魚出世喇！　科學家改造魷魚胚胎助科研下一頁

科學家團隊指，早於2018年已經開始研究遺骸，發現頭骨中有類似玻璃的物質閃爍，研究後發現是死者腦部曝露在高溫的火山灰下，液化後再急速冷卻，變成近似玻璃的物質，閃爍是由於反射光線所致。

及後團隊再利用電子顯微鏡分析，在玻璃化腦部找到完整的腦細胞，並在同樣出現玻璃化的脊髓找到完整神經細胞。有關發現刊登於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》。

有學者表示，今次發現完整腦細胞，為研究古代人類前進一大步，期望在往後的研究，有助考古學、生物學、神經科學等領域帶來貢獻以及評估未來火山爆發帶來的風險。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

生物學 意大利 火山爆發

上一篇文章

【買樓理財】買不起柏傲莊　轉買大圍上車盤　首期不用50萬

下一篇文章

【新冠肺炎】新加坡推「安全郵輪」計劃　當地旅客可登船海上漫遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家