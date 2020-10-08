意大利近二千年歷史骸骨 發現完整神經及腦細胞

意大利南部古城龐貝（Pompeii），因為公元79年被火山爆發釋放的火山灰掩埋而為人熟悉。近日有科學家在附近的另一古城有重大發現。

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美國有線新聞網絡報道，意大利一批科學家，從赫庫蘭尼姆古城一具男性骸骨中發現完整腦細胞。據報發現的骸骨是一名大約25歲的男性，在用來朝拜奧古斯都的建築物中發現，相信他當時正俯伏在木床上。

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科學家團隊指，早於2018年已經開始研究遺骸，發現頭骨中有類似玻璃的物質閃爍，研究後發現是死者腦部曝露在高溫的火山灰下，液化後再急速冷卻，變成近似玻璃的物質，閃爍是由於反射光線所致。

及後團隊再利用電子顯微鏡分析，在玻璃化腦部找到完整的腦細胞，並在同樣出現玻璃化的脊髓找到完整神經細胞。有關發現刊登於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》。

有學者表示，今次發現完整腦細胞，為研究古代人類前進一大步，期望在往後的研究，有助考古學、生物學、神經科學等領域帶來貢獻以及評估未來火山爆發帶來的風險。

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