【美股分析】高盛策略師警告：政經前景不明朗　美股大選前有機會大跌

美國進入大選前最後一個月，市場正謹慎觀望美國經濟、疫情以及大選的進一步發展，高盛（Goldman Sachs）的分析師警告稱，美國正面臨著經濟和政治前景的不確定性，大選前美股或會走低。

高盛投資策略師科恩（Abby Joseph Cohen）表示，她非常擔心美股有機會大跌，因為影響選舉的因素很難通過模型來預測，例如國會會如何動作，總統會說什麼，以及最終的選舉結果。

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Cohen 還指出，現時市場內部的股票估值存在著龐大差距，美股自3月以來觸底反彈，很大程度上是受到少數大型科技股帶動。她認為，這種狀況或會導致市場未來更加容易失望，例如特朗普日前暫停新一輪紓困方案協商，就令美股大跌。她認為，模型或無法反映所有波動，不僅是在市場上，還包括經濟、政策以及投資者情緒等。

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編輯：李勝男