【人民幣定期存款】人幣定存1年滙息總回報直逼7厘 外資看好人幣滙價重上6.5

▲ 中資行如招商永隆及集友最近減人幣存息，令一年期最高息爆冷由印度ICICI Bank 奪冠。

內地明天（10月9日）結束8天的黃金周長假，市場憧憬人民幣在岸價兌美元補漲，追回境外離岸價的漲幅，兩者的價差約為600點子。而外資續看好人民幣的前景，最新是西聯環球商業匯款，料人民幣兌美元或升至6.5。如以在岸價於9月底收報6.791，而預期目標價又重上6.5高位；即有4.3%的潛在漲幅。而眼下人幣定存兩厘息以上選擇甚多，一年期最高有2.6厘，滙息總回報有望最高達6.9厘，直逼7厘大關。

印度銀行ICICI 1年人幣定存息2.6厘

雖然最近招商永隆及集友先後減人幣存息，但印度銀行ICICI卻不斷逆市加息，令一年的「高息王」，竟爆冷由這冷門的外資行奪冠。不過，3個月及半年期，仍以招商永隆齊報2.5厘居首。

人幣走勢看好，中長期定存息最高有幾多？詳情可看下圖

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

離岸價今天（10月8日）一度高見6.7252，較在岸價長假前的6.791，兩者的差距達600多點子。惟中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文預計，在岸價明天的升幅未必跟足，將升約1%，以免一下子的升勢過急；且受美國大選影響，料人幣短期內約在6.75到6.85左右上落，年底目標價為6.75。明年底更有望挑戰6.6新高。

人幣在岸價 第3季急漲3.8%

今年以來在岸價累升2.5%，單以第3季更急漲3.8%，乃12年以來最大的季度升幅。外資如渣打中國宏觀策略部主管劉潔等，指出受高息等利差支持，更視人幣為最佳的避險主流貨幣。

而西聯環球商業匯款（Western Union）亞太區企業對沖總監Simon Bishop，今天於媒體簡報會發表對外匯市場的展望，鑑於內地經濟快速反彈，以及短期增長勢頭， 所以預期人民幣看漲，兌美元或升至6.5。

Simon Bishop又說，因全球疫情關係，人幣早前面臨很大壓力；不過，市場對中國刺激措施的樂觀情緒有助強化人幣。再者，內地經濟已迅速復甦。作為全球經濟增長的重要貢獻者，中國經濟的反彈，或會對其他國家產生積極影響。儘管其經濟發展勢頭強勁，但內地仍需在其他地方出售其產品。因此，如果別國因疫情反覆，導致進一步封城，對世界第二大經濟體亦會產生影響。投資者應繼續留意新一波疫情爆發，就如現時的歐洲。

相關文章：【人民幣】專家估人民幣今年最牛見6.6 資產受捧料吸資逾萬億

【人民幣】人民幣升勢停不了 外資行鬥牛頻上調人幣目標價

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者：曾桂芬

責任編輯︰梁智豪