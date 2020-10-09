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【股市熱話】網民重倉舊經濟股 50萬本金蝕近半　嘆「人地買新經濟賺到笑」（附專家最新建議）

股樓投資 17:16 2020/10/09

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今年股民要贏錢，如買中新經濟股，可謂贏到開巷，阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）等更屢創新高。有網民在討論區發帖，指自己今年重倉舊經濟股，50萬本金已輸近半，慨嘆「人地個個買新經濟賺到笑」。專家則建議，該網民可趁反彈時沽出內房及濠賭股，換馬至阿里巴巴（09988）及京東（09618）。

【第四季港股】瑞信亞太區焦點股名單 7港股入選　5G 科技 醫藥股上榜 詳情請按：【見下頁

該網民表示，手上持有濠賭股、地產股及內銀股，全部都在高位買入，變了蟹貨，想知還有沒有機會返家鄉。他還透露，今年50萬本金炒股，現在輸了差不多一半，已經不敢再看股票，好想「一炮過沽清持貨，CUT埋個股票戶口。」

最後，他嘆道：「早知入美團、小米（01810）、阿里巴巴、騰訊（00700）、比亞迪（01211），真係兩個世界.......」

其他網民回應：

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對於這位網民的處境，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉建議，應趁反彈機會減持內房及濠賭股，但如持有的內房股有分拆物管業務概念則可續持有。如持貨能力強的投資者，可繼續持有內銀股，作長線收息。可考慮換馬至阿里巴巴及京東，兩股除了是龍頭電商股份外，同時均具有分拆業務概念。

【第四季港股】考慮持續派息能力 大摩薦10隻亞太高息股　7港股入圍 股息率最高逾6厘 詳情請按：【見下頁

「內銀股經歷首九個月反覆下跌後，短期或略為企穩，四大行今年預測市帳率（PB）也低於0.5倍。內銀股股息回報率高，仍有持貨能力者，可作長線收息。內房股陸續公布9月份營運數據，普遍都按年出現顯著增長，反映樓市或已從疫情中的谷底翻身。行業股份近期股價跌至低位，短期有機會迎來反彈。至於濠賭股，中介人因資金緊絀，向賭企取回存款。為濠賭股帶來現金流壓力，預期表現仍疲弱。」

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記者：李兆明

京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 經濟

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