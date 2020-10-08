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【iPhone 12】5G iPhone即將登場　近日哪些5G新機可做對手？

科技 19:27 2020/10/08

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本月登場的iPhone 12系列，將會面對哪些5G新機對手？

新iPhone 12系列預計包括iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四種機款，即將於香港時間週三（14日）凌晨登場。按照蘋果（Apple）往年的做法，會在發布新機後一星期就開放預購，最快月底到手！不過在本月登場的iPhone 12系列，將會面對哪些5G新機對手？

其中三星就推出了中價5G機「Galaxy S20 FE 5G」的8GB RAM+128 ROM 版本售4988港元，在規格方面與Galaxy S20相比，同樣採用旗艦級的 S865 處理器、三主鏡頭，但是電量就增至4,500mAh，更便宜約2千元。官方日前宣布，在今月16日（下周五）預售，21日正式發售，設5色選擇：雲霧藍、雲霧綠、雲霧紫、雲霧紅、雲霧白。

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另一款在香港上市的Nokia 8.3 5G，是Nokia旗下首款5G機，同樣落在中價位售4,398港元。在規格上，前後鏡頭均經過蔡司光學認證，支援全新蔡司效果電影模式，採用中高階的高通Snapdragon 765G，電量則有達4,500mAh。

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此外，近期最受矚目的Google 5G手機 Pixel 5、5G版Pixel 4a雖然不會在本港上市，不過在本月 15 日於美國、英國、日本、台灣等 9 個市場上市。

Google Pixel 5售 699 美元（約5,418港元），並配備 Snapdragon 765G 處理器、4,000mAh 電池、設8GB RAM＋128GB儲存版本。5G版Pixel 4a則售 499 美元（約3,867港元），配備 Qualcomm S765G 處理器、3885 mAh電池、設6GB RAM ＋128GB ROM儲存版本。

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責任編輯：張寶燕

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