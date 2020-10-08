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【買樓理財】買不起柏傲莊　轉買大圍上車盤　首期不用50萬

股樓投資 19:26 2020/10/08

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新世界（00017）旗下大圍柏傲莊最快本月開售，惟項目是鐵路站上蓋項目，入門價非一般上車客可負擔。假如預算不多，但又有意在大圍置業，其實有何選擇？ 

傳統大圍區都以上車盤為主，其中金獅花園更被喻為炒家樂園，皆因單位面積細，實用面積約260至363平方呎，故入場價相對較平，更有500萬元以下之選擇，若承造九成按揭的話，首期不用50萬元。 

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中原黎宗文說，大圍金獅花園1期D座高層06室，實用面積285平方呎，兩房間隔，早前以465萬元易手，實用呎價16,316元。據了解，原業主於2012年以200萬元購入單位，持貨8年，現賬面賺265萬元，單位升值約133%。 

資料顯示，金獅花園分二期發展，第一期較近「新田村」，二期則鄰近「新翠邨」、「景田苑」及「隆亨邨」，配套較第一期好。不過，屋苑與大圍站有段距離，由屋苑步行至大圍站約要10分鐘。據中原資料顯示，上月屋苑平均實用呎價約16,036元。 

【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？【見下頁

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撰文 : 黃卓賢

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