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加拿大明年年底前禁塑　有望2030年達至「零塑」

環球政經 19:36 2020/10/08

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加拿大計劃2021年年底開始禁塑，包括飲管、攪拌棒、塑膠袋、塑膠盒、塑膠餐具等，目標在2030年可以做到「零塑」環境。

意大利近二千年歷史骸骨 發現完整神經及腦細胞：【下一頁

據CNN報道，加拿大環境部長Jonathan Wilkinson表示，塑膠污染嚴重影響當地的自然環境，不但充斥在河流或湖泊以至海流，更令野生動物窒息。事實上，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在去年已有意「走塑」，又指不能忽視這個問題。Jonathan Wilkinson指，有多項措施都是與禁塑有關，保障塑膠不再出現在經濟和環境。

然而，新冠肺仍持續，Jonathan Wilkinson就回應，醫用品，如防護裝備或其他塑膠製品，不會受禁塑措施影響，而政府也繼續進行相關討論。

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責任編輯：黎淑雯

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