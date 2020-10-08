世界經濟論壇報告 全球企業主管最憂慮失業問題

世界經濟論壇(WEF)發表2020年《營商環境區域風險報告》，發現失業問題是全球企業主管對未來十年最大憂慮，其次是傳染病蔓延。

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結果由調查全球127個國家的1.2萬位企業領袖得出，問及對未來包括恐怖襲擊，極端天氣事件以及國家崩潰或危機等30種風險。

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全球企業主管對未來十年最大憂慮是失業問題。而排行第二的傳染病蔓延風險，總體比去年調查上升28位，當中在大部分 (東南亞地區除外) 受訪國家地區中皆排名前十。去年引起全球企業主管最為關注的財政危機風險，今年則排行第三位。而第四和第五大風險，分別是網絡攻擊和嚴重社會動盪。

世界經濟論壇常務董事扎希迪(Saadia Zahidi)表示，全球新冠疫情破壞多國的就業市場，加上產業自動化及實行更環保的經濟型態，正從根本改變勞動力市場。

他又指各國為遏制疫情，採取多個限制措施，使失業率飆升，已有很多勞工被強制休假的國家，未來情況或會惡化。

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