【新冠肺炎】新加坡推「安全郵輪」計劃　當地旅客可登船海上漫遊

新加坡的新冠肺炎疫情轉趨緩和，當局逐步鬆綁防疫措施，當地旅遊局今（8日）宣布，11月起將試行「安全郵輪」計劃，兩艘以新加坡為母港的郵輪，將獲准載客海上漫遊，但不會停靠其他港口。

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獲准參與試行計劃的郵輪包括雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream），將於下月6日起航。另一艘為皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號（Quantum of the Seas），預計12月起航。旅遊局指，郵輪只會航行一圈，不能停靠其他港口，郵輪的可容納的乘客量須為原本的一半。

是次計劃只限新加坡居民參加，每位乘客上船前都須接受病毒檢測，乘客亦要遵守戴口罩、保持1米社交距離等安全管理措施，也要避免與不同組的乘客近距離接觸。

自年初爆發新冠肺炎疫情期間，多艘郵輪陸續傳出集體感染，新加坡由3月起，已禁止所有郵輪停靠。

新加坡當地累計有逾5萬人確診新冠肺炎，其中27人因病死亡。

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責任編輯：楊子瑩