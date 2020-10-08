  • 25°C
香港時間 : 20201008日 (四) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】淘寶特價版上海設實體店 全埸貨品以1元發售

股樓投資 20:04 2020/10/08

分享：

內媒指，淘寶特價版將於10月9日，在上海推出「1元更香體驗店」，店內貨品選自120萬個產業帶商家，全部以1元發售。消息指，淘寶特價版計畫於3年內在全國開至少1000間「1元店」。

【渣打集團2888】為減省開支 渣打擬於阿聯酋裁員百人 詳情請看[下一頁]

淘寶早前宣佈，將聯合平台上百萬工廠推出一元真香節，自10月10日起推出逾億件包郵1元貨品，包括衣物、日用品等。阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理汪海指，淘寶特價版將繼續加大廠貨補貼力度，在消費者面前，沒有「真香」，只有「更香」。淘寶特價版指，「1元店」是聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計劃」的一部分。

【港股追蹤】 具三大利好因素 世茂32元值低吸  詳情請看[下一頁]

有分析指，10月10日是拼多多(美：PDD)的店慶日，去年拼多多亦在此日舉辦過一元真香節。所以相信淘寶特價版是有意讓「1元更香體驗店」搶在9日開幕。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【英國上車】約翰遜計劃推九成半按揭　助當地後生仔上車　好事定壞事？

下一篇文章

【美國大選】拜登經濟學(Bidenomics)加大公共開支、徵富人稅 左傾政策救國?

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重
【新冠肺炎】袁國勇警告 第四波疫情將較第三波嚴重