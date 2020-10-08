【阿里巴巴9988】淘寶特價版上海設實體店 全埸貨品以1元發售

內媒指，淘寶特價版將於10月9日，在上海推出「1元更香體驗店」，店內貨品選自120萬個產業帶商家，全部以1元發售。消息指，淘寶特價版計畫於3年內在全國開至少1000間「1元店」。

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淘寶早前宣佈，將聯合平台上百萬工廠推出一元真香節，自10月10日起推出逾億件包郵1元貨品，包括衣物、日用品等。阿里巴巴副總裁、淘寶C2M事業部總經理汪海指，淘寶特價版將繼續加大廠貨補貼力度，在消費者面前，沒有「真香」，只有「更香」。淘寶特價版指，「1元店」是聯合產業帶商家共同打造的「廠貨櫥窗計劃」的一部分。

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有分析指，10月10日是拼多多(美：PDD)的店慶日，去年拼多多亦在此日舉辦過一元真香節。所以相信淘寶特價版是有意讓「1元更香體驗店」搶在9日開幕。

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