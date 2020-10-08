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【皇都戲院】鄭志剛：保育及復修外加入文物及口述歷史　冀皇都戲院成國際認受古跡

即市財經 18:37 2020/10/08

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鄭志剛指，皇都戲院是一級歷史建築，是很多香港人的集體回憶，代表五、六十年代的輝煌歷史。

新世界發展 （00017） 以底價47.76億元統一北角皇都戲院大廈業權，為歷來金額最大的強拍個案。新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，集團完成皇故戲院強拍及統一業權後，需要時間讓保育團隊勘探及制定皇都戲院保育計劃，暫未能提供項目整體投資額和保育成本，但希望除保育及復修皇都戲院外，希望能搜羅皇都戲院的文物及口述歷史，未來亦會把國際重量級的表演帶返皇都戲院，令皇都戲院重生。

皇都戲院曾是50年代的演藝殿堂，詳情看【下一頁】

鄭志剛指，皇都戲院是一級歷史建築，是很多香港人的集體回憶，代表五、六十年代的輝煌歷史，希望邀請國內外保育團體進行復修和保育，並保留皇都戲院天台「飛拱」型的建築特色，完成修復後開放予公眾觀賞及「打卡」。

皇都戲院現址及面貌，看圖更清楚

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他續稱，皇都戲院內部環境惡劣，保育團隊會在下月中進行勘探設計，預期保育及復修時間要以年計，但新世界會以最高規格去保育及復修皇都戲院，希望完成復修後，皇都戲院可以得到UNESCO聯合國教科文組織的認可，成為國際認受的古跡。

新世界聘中外保育團隊復修皇都戲院，詳見【下一頁】

 

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編輯：陳韻妍

香港股票 鄭志剛 新世界發展（00017） 強拍 北角 電影院 新世界 聯合國教科文組織 皇都戲院大廈

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