【齊心抗疫】太古基金2900萬助基層抗疫 為5區弱勢社群送上「餸菜包」及「防疫包」

一場新冠肺炎打亂了香港人的生活，弱勢社群更感無助！太古集團慈善信託基金因應疫情肆虐，啟動「信望未來」 (TrustTomorrow) 計劃，捐出兩輪共2,900萬元特別援助基金，幫助受疫情影響的弱勢社群，以解燃眉之急，冀望他們能跨過疫境！



今年3月疫情在社區爆發，太古基金捐助第一輪1500萬元，為基層家庭提供及時的資援。太古集團慈善信託基金公益事務總監陳婷婷表示：「希望藉著『信望未來』 計劃，為社區注入正能量，這是太古集團150周年的特別項目。第一輪基金主要投放於基層食物及衛生，包括提供新鮮「餸菜包」以減輕他們的支出。

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還透過社聯送贈消毒搓手疫。3月時消毒用品是抗疫必需品，基層家庭無力搶購物資，我們為有需要的人士提供所需。剛於9月投入第二輪1,400萬元基金，為五區（深水埗、觀塘、油尖旺、中西區和東涌）有需要人士直送「餸菜包」，亦派送「防疫包」（內有檸檬、蜜糖及可重用口罩），希望給他們送上一點溫暖。『信望未來』計劃旨在透過支持教育、海洋保育及藝術為社區提供支援，後因應疫情嚴重，3月及9月推出2輪基金，支援受疫情影響的基層，藉以兌現太古集團持續回饋香港的承諾。」



陳婷婷續指：「本著『助人自助』的精神，為25間非牟利機構（NGO）提供資助，每間約15至15萬元，包括購買二手平板電腦借予貧困兒童，安排護士探訪獨居老人，為單親父母提供綫上諮詢等。對於無力交租的500個「劏房戶」，提供一次性5,000元資助。亦為18間設有寄宿服務的特殊教育學校及80,000名劏房住客 （慈雲山、牛頭角、觀塘和土瓜灣） 提供Germagic消毒塗層噴灑服務等。明年3月至12月將於荃灣、深水埗和天水圍設立54個Joyful pop-up（快閃店），為貧困家庭提供300元購物儲值卡，讓他們以低價購買必需品，以減輕財政負擔。」



她說：「在疫情下除了直接支助受助人外，亦支援NGO建立社會資本：一、提供「數碼驗身」計劃，幫助6間NGO進行數碼化轉型。二、與微軟、數碼港合作，推出「AI （人功智能）for good計劃」，為海洋保育NGO解決在保育上遇到的困難及提供支援。微軟、數碼港聯繫AI初創公司，希望透過AI解決海洋保育難題，盼望未來！」

太古基金惠及基層的服務 第一輪基金（2020年上半年）：1500萬 食物及衛生： 1.與聖雅各福群會旗下的FOOD-CO Express合作，派發新鮮「餸菜包」 2.透過社聯送贈消毒搓手液 3.向25間NGO提供5-15萬元資助：購買二手平板電腦借予貧困兒童、安排護士探訪獨居老人、支援NGO清潔及消毒宿舍、為單親父母提供綫上諮詢等 4.向500戶「劏房戶」提供一次性5000元，助其交租 5.提供一個月「綫上英語」學習服務 6.向精神病患者、低收入老人、殘疾兒童、弱勢婦女、兒童等送贈護理包（防疫物資、乾糧）





第二輪基金（2020年9月下旬至明年12月）：1,400萬元

食物及衛生： 1.繼續與FOOD-CO Express合作，上門派發新鮮「餸菜包」，地區包括深水埗、觀塘、油尖旺、中西區、東涌五區 2.送贈防疫包（內有檸檬、蜜糖及可重用口罩，由 SEWomen 婦女展才婦女義工縫製） 3.明年3月至12月：將聘請失業人士服務於流動食物快閃店（Pop-up store），給予有需要人士每人300元的儲值購物卡，讓他們自行購買所需用品。 4.為老人及行動不便者提供送貨上門服務 5.為紅磡、土瓜灣、慈雲山、牛頭角、觀塘區18間寄宿特殊學校、80,000名劏戶主客，噴灑由科技大學開發的Germagic消毒塗層（有效期90日） 家庭健康（See you online） ： 1.與5間NGO合作，提供綫上親子活動及工作坊（如綫上探索海事歷史、SEN兒童瑜珈、音樂大師班等） 2.與菜姨姨合作，綫上為小朋友讀繪本（捐贈） 建立社會資源： 1.為6間NGO提供「數碼驗身」，協助數碼轉型 2.與微軟、數碼港合作，為海洋保育NGO提供人工智能解決方案（如何智能識別候鳥、防截非法捕漁等）

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記者：柯慧琳





















