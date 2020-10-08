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【諾貝爾獎】文學獎由美國女詩人Louise Glück奪得 讚揚詩意無可挑剔【不斷更新】

環球社會熱點 19:27 2020/10/08

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2020年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由來自美國女詩人格盧克（Louise Glück）奪得，評審讚揚她的作品有「樸實美感、無可挑剔的詩意之聲」。格盧克將可獲得1000萬瑞典克朗獎金。

格盧克在1968年出版第一本詩集，名為《Firstborn》，之後迅速贏得廣泛認同，被視為美國當代文學其中一名最傑出的詩人，至今推出了合共18部英文詩集。除了英文，她也用西班牙文、瑞典文和德文寫作，並先後推出了12部作品。

 

文學獎得獎詩人資料
姓名 格盧克（Louise Glück）
出生 1943年生於美國紐約
得獎原因 作品有樸實美感、無可挑剔的詩意之聲
得獎比重 1/1

今年諾貝爾獎其他獎項報道：【生理及醫學獎】【物理學獎】【化學獎】

格盧克英文作品清單
作品名稱 出版年份
Firstborn 1968
The House on Marshland 1975
The Garden. 1976
Descending Figure. 1980
The Triumph of Achilles. 1985
Ararat. 1990
The Wild Iris. 1992
Proofs and Theories : Essays on Poetry. 1994
The First Four Books of Poems. 1995
Meadowlands. 1996
Vita Nova. 1999
The Seven Ages. 2001
October. 2004
Averno. 2006
A Village Life. 2009
Poems 1962–2012. 2012
Faithful and Virtuous Night. 2014
American Originality : Essays on Poetry. 2017

責任編輯：陳啟賢

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