【諾貝爾獎】文學獎由美國女詩人Louise Glück奪得 讚揚詩意無可挑剔【不斷更新】

2020年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由來自美國女詩人格盧克（Louise Glück）奪得，評審讚揚她的作品有「樸實美感、無可挑剔的詩意之聲」。格盧克將可獲得1000萬瑞典克朗獎金。

格盧克在1968年出版第一本詩集，名為《Firstborn》，之後迅速贏得廣泛認同，被視為美國當代文學其中一名最傑出的詩人，至今推出了合共18部英文詩集。除了英文，她也用西班牙文、瑞典文和德文寫作，並先後推出了12部作品。

文學獎得獎詩人資料 姓名 格盧克（Louise Glück） 出生 1943年生於美國紐約 得獎原因 作品有樸實美感、無可挑剔的詩意之聲 得獎比重 1/1

今年諾貝爾獎其他獎項報道：【生理及醫學獎】、【物理學獎】、【化學獎】

格盧克英文作品清單 作品名稱 出版年份 Firstborn 1968 The House on Marshland 1975 The Garden. 1976 Descending Figure. 1980 The Triumph of Achilles. 1985 Ararat. 1990 The Wild Iris. 1992 Proofs and Theories : Essays on Poetry. 1994 The First Four Books of Poems. 1995 Meadowlands. 1996 Vita Nova. 1999 The Seven Ages. 2001 October. 2004 Averno. 2006 A Village Life. 2009 Poems 1962–2012. 2012 Faithful and Virtuous Night. 2014 American Originality : Essays on Poetry. 2017

責任編輯：陳啟賢