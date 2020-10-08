【諾貝爾獎】文學獎由美國女詩人Louise Glück奪得 讚揚詩意無可挑剔【不斷更新】

下一篇文章
【移民澳洲】政府設新要求 申請伴侶簽證者須英語及格
2020年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由來自美國女詩人格盧克（Louise Glück）奪得，評審讚揚她的作品有「樸實美感、無可挑剔的詩意之聲」。格盧克將可獲得1000萬瑞典克朗獎金。
格盧克在1968年出版第一本詩集，名為《Firstborn》，之後迅速贏得廣泛認同，被視為美國當代文學其中一名最傑出的詩人，至今推出了合共18部英文詩集。除了英文，她也用西班牙文、瑞典文和德文寫作，並先後推出了12部作品。
|文學獎得獎詩人資料
|姓名
|格盧克（Louise Glück）
|出生
|1943年生於美國紐約
|得獎原因
|作品有樸實美感、無可挑剔的詩意之聲
|得獎比重
|1/1
今年諾貝爾獎其他獎項報道：【生理及醫學獎】、【物理學獎】、【化學獎】
|格盧克英文作品清單
|作品名稱
|出版年份
|Firstborn
|1968
|The House on Marshland
|1975
|The Garden.
|1976
|Descending Figure.
|1980
|The Triumph of Achilles.
|1985
|Ararat.
|1990
|The Wild Iris.
|1992
|Proofs and Theories : Essays on Poetry.
|1994
|The First Four Books of Poems.
|1995
|Meadowlands.
|1996
|Vita Nova.
|1999
|The Seven Ages.
|2001
|October.
|2004
|Averno.
|2006
|A Village Life.
|2009
|Poems 1962–2012.
|2012
|Faithful and Virtuous Night.
|2014
|American Originality : Essays on Poetry.
|2017
責任編輯：陳啟賢