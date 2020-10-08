【諾貝爾獎】文學獎由美國女詩人Louise Glück奪得 讚揚詩意無可挑剔

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2020年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由來自美國女詩人格盧克（Louise Glück）奪得，評審讚揚她的作品有「樸實美感、無可挑剔的詩意之聲，讓個體的存在具有普遍性」。格盧克將可獲得1000萬瑞典克朗獎金。
格盧克1943年生於美國紐約市，在麻省劍橋長大，格盧克在1968年出版第一本詩集，名為《Firstborn》，之後迅速贏得廣泛認同，被視為美國當代文學其中一名最傑出的詩人，至今推出了合共18部英文作品。除了英文，她也用西班牙文、瑞典文和德文寫作，並先後推出了12部作品。
除了寫作，格盧克目前也在康涅狄格州耶魯大學（Yale University）擔任教授。她的詩歌作品曾經獲得多個獎項，包括1993年的普立茲詩歌獎（Pulitzer Prize for Poetry）及2014年的美國國家圖書獎（National Book Award）。
今年諾貝爾獎其他獎項報道：【生理及醫學獎】、【物理學獎】、【化學獎】
|文學獎得獎詩人資料
|姓名
|格盧克（Louise Glück）
|出生
|1943年生於美國紐約
|得獎原因
|作品有樸實美感、無可挑剔的詩意之聲，讓個體的存在具有普遍性
|得獎比重
|1/1
諾貝爾委員會主席奧爾松（Anders Olsson）在介紹格盧克的文章寫道，有別於大眾認識、充滿含意隱喻，格盧克的詩歌力求清晰、樸實，並經常以童年、家庭生活、跟父母兄弟姐妹的親人關係等作為創作主題。
在詩歌中，格盧克同時尋求達致一種廣泛性，於是她選擇從一些神話和經典主題當中尋找靈感，例如利用古希臘神話冥界王后波瑟芬妮（Persephone）和阿波羅女兒歐律狄刻（Eurydike）作為自我轉變的面具，能夠更容易讓西方讀者理解。
1990年推出詩集《Ararat》之後，格盧克更廣為海外讀者所認識，當中集合了3個特點：家庭生活主題、簡撲信息、精緻結構，貫徹了整本齡集。透過這詩集裡的作品，格盧克認識到如何在詩歌裡用上簡撲常見的字詞創作。她形容，人們遭遇痛苦的家庭關係，都是近乎殘酷而直接的畫面，坦率而毫無折衷，也沒有任何詩意的修飾。
格盧克的寫作題材不限於生活的偶然和變化，也觸及重生和重大改變。在獲得普立茲詩歌獎的詩集《The Wild Iris》，當中的詩歌《Snowdrops》便描述了冬天過後生命奇蹟般回歸：
Do you know what I was, how I lived? You know
what despair is; then
winter should have meaning for you.
I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn't expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring--
afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy
in the raw wind of the new world.
另外，格盧克在2014年推出的詩集《Faithful and Virtuous Night.》，取得重大成說，獲得美國國家圖書獎。格盧克以一部諷刺性的敘事詩，喚起回憶和遊歷，但又對新眼界猶豫和卻步，以輕快優雅的方式呈現死亡的主題。
|格盧克英文作品清單
|作品名稱
|出版年份
|Firstborn
|1968
|The House on Marshland
|1975
|The Garden.
|1976
|Descending Figure.
|1980
|The Triumph of Achilles.
|1985
|Ararat.
|1990
|The Wild Iris.
|1992
|Proofs and Theories : Essays on Poetry.
|1994
|The First Four Books of Poems.
|1995
|Meadowlands.
|1996
|Vita Nova.
|1999
|The Seven Ages.
|2001
|October.
|2004
|Averno.
|2006
|A Village Life.
|2009
|Poems 1962–2012.
|2012
|Faithful and Virtuous Night.
|2014
|American Originality : Essays on Poetry.
|2017
責任編輯：陳啟賢