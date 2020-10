【諾貝爾獎】文學獎由美國女詩人Louise Glück奪得 讚揚詩意無可挑剔

2020年度諾貝爾獎第4個頒發的獎項是文學獎。今年文學獎由來自美國女詩人格盧克(Louise Glück)奪得,評審讚揚她的作品有「樸實美感、無可挑剔的詩意之聲,讓個體的存在具有普遍性」。格盧克將可獲得1000萬瑞典克朗獎金。

格盧克1943年生於美國紐約市,在麻省劍橋長大,格盧克在1968年出版第一本詩集,名為《Firstborn》,之後迅速贏得廣泛認同,被視為美國當代文學其中一名最傑出的詩人,至今推出了合共18部英文作品。除了英文,她也用西班牙文、瑞典文和德文寫作,並先後推出了12部作品。

除了寫作,格盧克目前也在康涅狄格州耶魯大學(Yale University)擔任教授。她的詩歌作品曾經獲得多個獎項,包括1993年的普立茲詩歌獎(Pulitzer Prize for Poetry)及2014年的美國國家圖書獎(National Book Award)。

今年諾貝爾獎其他獎項報道:【生理及醫學獎】、【物理學獎】、【化學獎】

文學獎得獎詩人資料 姓名 格盧克(Louise Glück) 出生 1943年生於美國紐約 得獎原因 作品有樸實美感、無可挑剔的詩意之聲,讓個體的存在具有普遍性 得獎比重 1/1

諾貝爾委員會主席奧爾松(Anders Olsson)在介紹格盧克的文章寫道,有別於大眾認識、充滿含意隱喻,格盧克的詩歌力求清晰、樸實,並經常以童年、家庭生活、跟父母兄弟姐妹的親人關係等作為創作主題。

在詩歌中,格盧克同時尋求達致一種廣泛性,於是她選擇從一些神話和經典主題當中尋找靈感,例如利用古希臘神話冥界王后波瑟芬妮(Persephone)和阿波羅女兒歐律狄刻(Eurydike)作為自我轉變的面具,能夠更容易讓西方讀者理解。

1990年推出詩集《Ararat》之後,格盧克更廣為海外讀者所認識,當中集合了3個特點:家庭生活主題、簡撲信息、精緻結構,貫徹了整本齡集。透過這詩集裡的作品,格盧克認識到如何在詩歌裡用上簡撲常見的字詞創作。她形容,人們遭遇痛苦的家庭關係,都是近乎殘酷而直接的畫面,坦率而毫無折衷,也沒有任何詩意的修飾。

格盧克的寫作題材不限於生活的偶然和變化,也觸及重生和重大改變。在獲得普立茲詩歌獎的詩集《The Wild Iris》,當中的詩歌《Snowdrops》便描述了冬天過後生命奇蹟般回歸:

Do you know what I was, how I lived? You know

what despair is; then

winter should have meaning for you.

I did not expect to survive,

earth suppressing me. I didn't expect

to waken again, to feel

in damp earth my body

able to respond again, remembering

after so long how to open again

in the cold light

of earliest spring--

afraid, yes, but among you again

crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.

另外,格盧克在2014年推出的詩集《Faithful and Virtuous Night.》,取得重大成說,獲得美國國家圖書獎。格盧克以一部諷刺性的敘事詩,喚起回憶和遊歷,但又對新眼界猶豫和卻步,以輕快優雅的方式呈現死亡的主題。

格盧克英文作品清單 作品名稱 出版年份 Firstborn 1968 The House on Marshland 1975 The Garden. 1976 Descending Figure. 1980 The Triumph of Achilles. 1985 Ararat. 1990 The Wild Iris. 1992 Proofs and Theories : Essays on Poetry. 1994 The First Four Books of Poems. 1995 Meadowlands. 1996 Vita Nova. 1999 The Seven Ages. 2001 October. 2004 Averno. 2006 A Village Life. 2009 Poems 1962–2012. 2012 Faithful and Virtuous Night. 2014 American Originality : Essays on Poetry. 2017

責任編輯:陳啟賢