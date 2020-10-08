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【華為禁令】英國會報告指華為與中共「勾結」 或加快淘汰華為設備

即市財經 18:27 2020/10/08

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英國國會最新報告指，華為與中共存在「勾結」。

英國下議院國防委員會發表報告，指中國網絡設備供應商華為與中國共產黨之間存在明顯的勾結。報告指，華為獲取國家資助、可能須要遵守中國的國家安全法，要交出數據。報告更建議，當局應考慮將全面移除華為5G設備的期限，提前至2025年。

報告指出，華為與「中國共產黨機構」之間存在明顯的勾結證據（clear evidence of collusion），中國政府過去3年為華為提供約750億美元資金，使華為能夠以超低價出售設備。另一名研究員指出，華為從事各種情報、安全與智慧財產權活動。該委員會總結指出，華為與中國、中共有著密切的聯繫，這可以透過其所有權與所獲得的補貼來證明。

報告引述一位創投基金投資人稱，中國政府在過去3年中為華為的發展提供了約750億美元（570億英鎊）的資金，使華為能夠以「低得離譜的價格」出售硬件設備。 

其中一位調查員指，雖然華為有參與「各類情報機關、安全及知識產權相關的活動」。

報告總結指，華為與中國政府和中國共產黨有著密切的聯繫，從其所有權及獲得的補貼可以證明。

英國此前宣布封殺華為

英國政府7月時宣布，該國的移動網絡運營商必須在今年年底之前停止購買華為設備，並且需要在2027年之前從其基礎設施中淘汰華為設備。 

該決定是基於英國國家網絡安全中心對華為進行審查後的結果。 

英國國會國防委員會在周四發布的另一項關於英國5G安全的調查中表示，從網絡中刪除華為設備的2027年時間表是“明智的”，但在特定情況下可以考慮使用2025年時間表。

國家網絡安全中心早前曾表示，華為是高風險供應商，因為根據《 2017年中國國家情報法》，華為可能會被勒令以「對英國有害的方式採取行動」。

相關文章︰【小米股價】小米跌4%　郭明錤：華為若拆售榮耀手機　小米衝擊最大（第二版）

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編輯︰侯景成

5G 英國國會 英鎊 中國共產黨 國安法 知識產權 英國 中國 華為

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