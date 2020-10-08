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【FinTech】疫情加速銀行業數碼化　SAS：業界增採用反洗錢方案

科技 18:33 2020/10/08

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金融業加速數碼化 SAS：即時數據將是未來技術重點

新冠肺炎疫情對金融機構帶來頗大影響，除了對營運上的直接影響外，銀行商業以至個人客戶的情況亦急劇轉變，連帶銀行對進行客戶評估、信貸管理等工作亦更複雜。商業分析軟件與服務供應商SAS指出，本地銀行加速數碼化，更積極採用反洗錢與其他數據分析技術，以應付客戶與合規方面的需要。

＞＞【FinTech創科】生態圈逐步成熟　IFTA寄望拓展大中華

＞＞【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行

SAS香港區總經理鄭國強指出，疫情增加金融業運作面對的挑戰，舉例在信貸管理方面，過往運作的信貸評估模式周期較長，但因疫情來得太急，信貸部門需持續更新數據，營運上卻難以配合；又或疫情發展難以預測，銀行需進行更多情景模擬，以評估不同場景下銀行應如何行事，但以前一個場景或需一星期才可得出模擬結果，無法對應疫情的急劇變化。

即時數據協助評核客戶風險

他續指，銀行業今後更明確地需要即時分析、辨認客人的身分，以及信貸評分。以銀行開戶為例，過往KYC（認識你的客戶、Know your customer）的過程可以有數日處理時間，但現在客戶想要馬上就成功開戶、銀行亦需要馬上得知結果顧客的風險審核結果。他說：「相信即時數據將會是未來數據分析技術的重點。」

他續指，這些情況加速銀行對數碼化方案的需求，明顯見到疫情下港銀對科技方案，包括合規、反洗錢等方面的投資有所增加。特別是今年，除了銀行業外，本地保險機構，對這類方案的興趣明顯增加。他介紹，現時SAS於港有152個企業客戶，本地6成收入來自金融機構。

他與SAS香港客戶諮詢高級經理滕嘉敦指出，對銀行而言，數碼化為合規與金融犯罪的運作帶來很大壓力。而銀行客戶亦希望透過數碼化，助銀行在疫後保護既有的市佔率，調整產品組合、營運增加自動化、減輕成本。另外金融犯罪行為逐漸網絡化，可能牽涉很多人，要追查這些新興犯罪需要技術去將零散的資訊串連，以進行分析。

虛銀眾安採用反洗錢解決方案

虛擬銀行是近年本地金融業的重大發展，滕嘉敦指出，虛擬銀行正展示銀行業在數碼化的運作情況，「就算無人上班仍然可以運作」。SAS介紹，本地虛銀眾安（ZA Bank）部署SAS 反洗錢解決方案（SAS AML Solution）進行交易監察。據悉，SAS 反洗錢解決方案建基於雲端原生的SAS Viya 平台，根據金融服務的特定數據模型設計，有效整理交易紀錄，協助ZA Bank 提交可疑交易活動報告並符合所有相關法規。鄭國強補充，本地8間虛銀之中，有5間採用其方案。

記者：周俊霖

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