Tesla Model Y出現品質問題　玻璃車頂突然被風吹走

▲ 美國有車主在駕駛Tesla Model Y 汽車時，竟發生一場意外事故，整塊玻璃天幕車頂被風吹走。

美國電動車製造商Tesla在市場上處於領先地位，但其公司推出的電動車卻曾被車主批評，存有品質問題。最近，美國有車主在駕駛Tesla Model Y 汽車時，竟發生一場意外事故。

最近，美國一名車主Nathaniel Galicia Chien，當時他正駕駛Tesla Model Y型號電動車，載著父母駛向加州公路時，突然聽到車廂內不斷傳出風聲，當持續30秒後，突然整塊玻璃天幕車頂被風吹走。事後，他馬上致電加州公路巡警，報告公路上可能遺留散落的玻璃車頂。另外，他亦拍攝一段3秒短片，公然在Twitter上分享，並標記Tesla的行政總裁Elon Musk。

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Nathaniel Galicia Chien表示，早前收到車輛在檢查時，已發現汽車的夾縫位置不平均，但他以為是Tesla常見的做工問題。及後，Tesla售後服務人員表示，可能因為車頂的密封出現問題，或是工人忘記將車頂密封。Tesla表示願意提供免費的維修服務，但就遭到Nathaniel Galicia Chien家人拒絕，並決定購買其他品牌汽車。

責任編輯：李寶如