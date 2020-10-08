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【AI舊機報價】CSL推「AI手機回收plus」服務　即時報價回收舊手機

科技 18:27 2020/10/08

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CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，「AI手機回收plus」涵蓋6個主要手機品牌，以及58款手機型號。

5G版新iPhone預料下周發布，相信蘋果粉絲已心大心細想換機。CSL Mobile宣布，在5間指定csl或1O1O專門店提供「AI手機回收plus」服務 ，用家只要將手機放入AI回收機，便能即時分析手機性能、損耗等，並馬上報價及回收。

【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元

【Apple Watch】CSL率先推出Apple Watch eSIM　家人共享服務

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，「AI手機回收plus」涵蓋6個主要手機品牌，以及58款手機型號；現透過此服務回收手機，更可獲額外300元優惠購買指定新手機。而5間指定專門店，分別是尖沙咀漢口道1O1O、圓方iOT、旺角銀城商場HKT、銅鑼灣怡和街csl、屯門市廣場csl。

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現場以一部64GB的iPhone 11測試，首先下載CSL的「AI 手機回收 plus」App，完成初步檢測如按音量鍵、藍牙、聽筒、SIM卡插槽等功能後，便能將手機放入智能回收箱進行AI檢測，分析螢幕外觀、螢幕顯示、機身有否刮花及分離等。等候數分鐘後，回收箱匯出「手機評估報告」，即時顯示電池出現問題、機身有刮花及崩毀，其餘情況理想，報價為2720元。

不過，收款方式只限csl或1O1O電子禮券，以及帳單回贈，未能收取現金。

另林國誠指出，未來智能手機的其中一個新趨勢，是不再連同充電器出售，故CSL Mobile將推出全無線流動電源Airbox，可4合1同時為智能手錶、手機、耳機等充電。現凡登記即將推出的指定5G買機上台服務計劃，便可獲價值1280元的Airbox全無線流動電源1部。

全無線流動電源Airbox提供4合1充電模式。

記者、拍攝：姚慧儀

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