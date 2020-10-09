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【第四季港股】考慮持續派息能力 大摩薦10隻亞太高息股　7港股入圍 股息率最高逾6厘

股樓投資 03:08 2020/10/09

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在超低息年代，高息股對投資者仍然有吸引力，但經過滙豐（00005）取消派息一役，股份能否維持派息成為最主要考慮因素。摩根士丹利就以此為選股標準，挑選出亞太區十大派息主題股份，港股佔當中7隻。

摩根士丹利發表亞太區策略報告，按派息(Enhanced Dividend)模擬情境及在風險情境下的派息能力作為挑選準則，並考慮到其持續派息能力，挑選出亞太區第四季10大派息主題股份。

【第四季港股】瑞信亞太區焦點股名單 7港股入選　5G 科技 醫藥股上榜 詳情請按：【見下頁

當中港股佔7隻，涵蓋內房、電訊、公用及基建股等。其中世茂房地產（00813）目標價41.63元，潛在升幅達29%，按彭博資訊顯示，2021預測股息率達6.4厘。

【第四季策略】港股第四季料先跌後彈 建銀籲逢低買入 薦10隻精選股 科技消費為主 詳情請按：【見下頁

另外3隻非港股分別為印度汽車Bajaj Auto 、中國建築A股（滬：601668）及工商銀行A股（滬：601398）。

7隻大摩推介派息主題港股：

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記者：李兆明

亞太 派息 滙豐控股（00005） 香港股票

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