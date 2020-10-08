【美國大選】西聯匯款：美元短綫反彈　美匯指數半年計料仍受制94水平

▲ 西聯環球商業匯款亞太區企業對沖總監Simon Bishop認為，美元短期將反彈

美元自今年高位計累跌幅度接近一成，反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數，目前處約93至94水平。西聯環球商業匯款（Western Union Business Solutions）亞太區企業對沖總監Simon Bishop認為，美國總統大選臨近，政治議題將成為未來幾周的市場焦點，美元或在投資氣氛趨向審慎下短綫好轉，但形容美元在未來三至六個月仍會受壓，美匯指數關鍵水平為94。

Simon Bishop解釋，美國預算赤字已增加了一倍，而不論美國總統選舉結果如何，有關財政刺激措施短期內都「不太可能發生巨大變化」，在全球貿易活動減弱的前提下，環球經濟復甦所需時間或比2008年「金融海嘯」時更長，不利美元基本面。

人民幣方面，他指人民幣早前雖面臨「很大壓力」，惟外界對中國經濟反彈的樂觀情緒正推動人民幣轉強，料人民幣兌每1美元有機會升至6.5算。但Simon Bishop同時提醒，如果其他國家因疫情反覆而進一步封關，將不利內地出口，籲投資者留意歐洲等地爆發新一波疫情之風險。

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編輯：莫亦熙