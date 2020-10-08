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太古擬分拆風力發電業務到挪威上市　料本季完成

即市財經 18:05 2020/10/08

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建議分拆計劃在今年第四季完成。

太古 （00019） 宣布，分拆風力發電業務Swire Blue Ocean A/S （下稱SBO，將更名為Cadeler A/S ），於挪威奧斯陸證券交易所上市，建議分拆計劃在今年第四季完成，但須視乎市場情況而定。

SBO的主要業務是為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。

太古表示，建議分拆將賦予SBO獲得外部資本的渠道，使SBO能夠增加訂單及運營能力、加強營運的靈活性，以及抓緊機會開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，有助SBO下一階段的擴展計劃。

太古海洋開發擬於完成建議分拆後繼續作為SBO的重要股東。

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編輯：吳敏芳

香港股票 太古股份公司 A（00019） 太古 奧斯陸 分拆 風能
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