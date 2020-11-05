太古擬分拆風力發電業務　最新向挪威申請上市、料本季完成

▲ 建議分拆計劃在今年第四季完成。

太古 （00019） 早前宣布擬分拆風力發電業務Cadeler A/S（前稱Swire Blue Ocean A/S），在挪威奧斯陸證券交易所上市。太古最新公布，Cadeler今日（5日）於挪威宣布有意申請奧斯陸上市，待交易所和金融監管局批准，預期Cadeler本季內可在當地交易買賣。

Cadeler主要業務是為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。

太古表示，建議分拆將賦予Cadeler獲得外部資本的渠道，使Cadeler能夠增加訂單及運營能力、加強營運的靈活性，以及抓緊機會開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，有助Cadeler下一階段的擴展計劃。

太古海洋開發擬於完成建議分拆後繼續作為Cadeler的重要股東。

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編輯：吳敏芳