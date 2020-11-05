  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太古擬分拆風力發電業務　最新向挪威申請上市、料本季完成

新股IPO 16:53 2020/11/05

分享：

建議分拆計劃在今年第四季完成。

太古 （00019） 早前宣布擬分拆風力發電業務Cadeler A/S（前稱Swire Blue Ocean A/S），在挪威奧斯陸證券交易所上市。太古最新公布，Cadeler今日（5日）於挪威宣布有意申請奧斯陸上市，待交易所和金融監管局批准，預期Cadeler本季內可在當地交易買賣。

Cadeler主要業務是為離岸風力發電站安裝發電站扇葉及基座，以及為北歐水域的離岸風力發電業提供操作及維修服務、住宿、桅杆安裝以及移除及拆解服務。

太古表示，建議分拆將賦予Cadeler獲得外部資本的渠道，使Cadeler能夠增加訂單及運營能力、加強營運的靈活性，以及抓緊機會開拓正在美國及北亞冒起的離岸風力發電市場，有助Cadeler下一階段的擴展計劃。

太古海洋開發擬於完成建議分拆後繼續作為Cadeler的重要股東。

相關文章：

【植物肉】Green Monday完成5.5億元大型融資　TPG睿思基金及太古領投

【零售寒冬】太古地產CEO：無跡象顯示下半年零售銷售或酒店業務會顯著改善

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

香港股票 太古股份公司 A（00019） 太古 奧斯陸 分拆 風能

上一篇文章

【半新股】藥明巨諾反彈升近2成　重上招股價以上

下一篇文章

【半新股】萬國數據升近一成股價創新高　大和首予目標價102元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響