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【利財筆記】林本利：美國大選前 投資要小心

名人薈萃 18:17 2020/10/08

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今年9月2日晚上，筆者出席iMoney網上財經講座，分享過去10年的股票投資心得，如何賺取平均每年10%的回報，長期穩定跑贏恒指7%至10%。其中一個重要元素，就是不跟風高追，投資心態不是短炒，入市時準備收息和持股兩三年。

當晚筆者盡道德義務，再三提醒iMoney讀者，指科技股已升至脫離現實的地步。投資銀行連同市場莊家，為了協助科技股和中概股上市和發行新股集資，賺取豐厚酬金，不斷吹捧科技股，吸引散戶追入。個別一直虧損的公司，受惠疫症而開始錄得盈利，PE仍高達數百倍，甚至過千倍，便被人不斷唱好，股價幾個月內上升五成，甚至一倍以上。

筆者9月2日晚還說，不知科技泡沫何時爆破，只知道有心人最終一定要在高價套現，找人接火棒，才真正賺到錢，不會滿足於股價上升的帳面利潤。今年3月，美國納指便可以短期內急挫三四成。2000年港交所（00388）成立創業板，搞個創業板指數，財雄勢大的Tom.com（02383）及新意網（01686）可以搶先上市，之後不久泡沫爆破，電盈（00008）股價由高位重挫98%。最近港交所又搞科技指數，有散戶以20元追入資產值只得7.5元的相關ETF，十分可笑。不知今回科技股泡沫最終結局又如何？

現在回望，原來納指剛巧在9月2日晚上9時半講座完結，美股開市後創出12074點歷史新高，至今由高位回落10%以上。Tesla拆細後配股50億美元，股價由高位下挫34%。早前被人不斷吹捧的中資科技股，一度由高位下挫一成，兩成，甚至五成以上，個別公司股價更單日蒸發兩成以上。散戶不要以為科技股回跌一成，便可以趁「低」入市。

筆者今年沒有重注在科技股，只在年初分注入了阿里巴巴（09988），憧憬公司被納入恒指成份股。到今年3月，見美股由高位急瀉三成，開始分注入了領航標普500ETF（03140），美國五大科技股佔這隻指數基金兩成多。到3月底，股票入足九成貨（留一注待恒指跌穿21000點），基本上已完成今年部署，作了年結。倘若3月時股民因恐慌而沒有入貨（不少人更沽清股票），今年餘下9個月其實可以做的十分有限。

總結一下今年初向學生的建議：

1.年初可以趁樓價由去年6月歷史高位下跌10%，買樓自住；投資則不宜，不如考慮買外國樓，但要有實際需要，例如打算移民，子女準備海外升學。

2.應趁今年3月股市大跌時入巿，入足九成貨，甚至滿倉。

3.減持香港業務為主的股票，增持內地、美國及其他地區業務為主的股票。

4.恒指25000點附近（若睇好，可等升上26000點至27000點）沽一至兩成貨，股價回跌5%至10%，恒指大約跌至23000點水平又入返。趁五窮六絕，買股收息。

5.若有需要，可趁低買無乜息收的外幣。

6.若準備持有兩三年，可買人民幣收息。

7.若不嫌無息收，可買黃金，若今次疫市像金融海嘯快速版本，金價會因避險及美元跌（因QE）而一直升。

因此投資者若要入市，在今年3至6月價格低殘時應已入市。11月3日美國大選前，全球政局會更加不穩定，今年8月已經提醒了投資者實應小心為上，增持現金，不宜高追或加注。

 

 

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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