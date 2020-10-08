【買樓理財】屯門半新盤三年賺近70萬　買樓短炒好好賺？

近期樓市二手成交回升，特別是中小型單位，皆因受惠新按保計劃，可承造高成數按揭，吸引不少上車客支持。眼見市道好轉，不少半新樓業主趁三年禁售期屆滿，即放售物業止賺套現。

中原地產鍾宏遠說，屯門珀御高層N室，實用面積354平方呎，一房間隔，原叫價600萬元，放盤5個月，終以564.8萬元易手，實用呎價15,955元。資料顯示，原業主於2017年5月，以495萬元一手購入單位，持貨約3年，現賬面賺69.8萬元，物業升值14%。

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值得留意的是，珀御當年開售時，定價不算平，惟上述業主仍能獲利，相反其他市區半新樓情況不同。以銅鑼灣曦巒為例，屋苑位於市區，交通方便、配套齊全，數年前以溢價出售，惟據代理網資料顯示，由2019年至2020年期間，屋苑共錄7宗成交，若連稅計，所有單位都要蝕讓。

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鍾宏遠續說，新買家為外區上車客，見屯門區樓價低水，加上珀御樓齡新，價錢又合乎預算，更重要的是，看好屯門區基建前景，料日後交通更方便，故購入單位上車。

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