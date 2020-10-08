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【移民澳洲】政府設新要求 申請伴侶簽證者須英語及格

環球社會熱點 18:00 2020/10/08

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澳洲政府要求海外人士如申請伴侶簽證移民澳洲，要通過英語能力水平測試。

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，移民澳洲成為熱話。澳洲政府要求海外人士如申請伴侶簽證移民澳洲，要通過英語能力水平測試，否則將要參加500小時的英語社區課程。

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澳洲政府周四（8日）提出新措施，要求澳洲伴侶簽證申請者要通過英語能力水平測試，料將於明年底實施，實施日期前的申請者將不受新措施影響。

澳洲政府要求申請者的英語能力達到有效溝通的水平（functional level），如按照澳洲内政部規定，相等於國際英語測試系統（IELTS）平均獲4.5分，或其餘英語考試的同等成績。

申請者要在申請永久居留前通過英語能力測試，或要證明在學習英語方面有作合理努力，否則政府將會免費提供500小時的社區英語課程。

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澳洲目前有超過五分之一的人口在家並非使用英語溝通，悉尼和墨爾本的比例更超過35％。澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）表示，目前100萬名於澳洲居住人士，英語水平極低甚至不懂英語，限制其工作和社交能力。

杜吉更指有部分本地丈夫為控制伴侶，而不希望對方學習英語，希望新措施可加強社會凝聚力及保護弱勢移民。

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責任編輯：鄭錦玲

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