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【意大利疫情】奇招壓抑逃稅兼創收 10%回贈利誘國民用信用卡

環球社會熱點 17:54 2020/10/08

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【意大利疫情】奇招壓抑逃稅兼創收 10%回贈利誘國民用信用卡

電子支付在香港及內地愈來愈盛行，尤其在內地，隨時路邊攤也不收現金，但在歐洲，民眾喜愛用現金，電子支付發展緩慢，意大利情況尤甚。新冠病毒疫情卻帶來改變，信用卡使用人數大增，政府乘勢推簽帳回贈等措施鼓勵民眾用信用卡，有望減少逃稅，從而創造收入。

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新冠疫情肆虐意大利，難以消毒的鈔票及硬幣可能帶有新冠病毒，多了意大利人使用信用卡。早前封城下無法外出，只能網購，民眾被迫轉投信用卡懷抱。市場調查機構數據顯示，31%意大利人在封城期間，多了使用信用卡。

意大利政府乘勢推出措施推波助瀾，總理孔特（Giuseppe Conte）宣布，12月起用信用卡付款可享高達10%現金回贈，最高3000歐元，另外增設獎金達5000萬歐元的大抽獎，卡戶可憑付款收據參與。

另外，由於信用卡公司食水深，向商戶收取的交易費不低，是商家對增設信用卡機有保留的主因，政府亦推出針對性措施，計劃予裝設信用卡機的商戶稅務優惠。

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現金交易往往不留紀錄，逃稅相當容易，意大利財政部估計，政府每年被逃稅1090億歐元，相當於21%收入，若成功扭轉民眾習慣，令他們改用有紀錄的信用卡，情況勢會改善，從而增加政府收入。

責任編輯：林建忠

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