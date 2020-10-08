  • 26°C
香港時間 : 20201008日 (四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後復甦】私募股權投資看俏　生科初創有機會成「獨角獸」

科技 18:16 2020/10/08

分享：

高贏國際律師事務所合夥人潘世祺指出，疫情初期投資者確會手足無措，但如今已適應市場，料生物科技、醫療產業備受資金追捧。（黃建輝攝）

新冠肺炎衝擊全球經濟，但醫藥醫療、生物科技等新經濟卻有反彈。高贏（Goodwin）國際律師事務所合夥人潘世祺指出，疫情曾使投資氣氛轉趨審慎，但從市場募集而未被使用的大量資金，若再不作投資，2020年的成績將是「一片空白」。「目前投資成本降低，投資者紛紛尋求以私募股權交易（PE）入市，首次公開招股（IPO）的公司亦希望獲得資本，雙方將催化活躍交投。」

高贏於全球13個城市設有辦事處，包括紐約、倫敦、巴黎、香港等，亞洲核心業務則落在5大領域，涉私募股權交易、科技、生命科技、金融服務以及房地產。

潘世祺一直專注處理私募股權與風險投資的跨境交易，被問及香港政局不穩，出現移民潮亦帶走大量資金時，她卻相信香港的私募股權投資，會繼續強勁增長。「香港一直是東西方的進出門戶，有大量資金滙入，而且擁有大量熟悉跨境融資的人才，以及良好的司法體制，這些優勢有利香港穩企國際金融中心。」

【科技抗疫】疫情該改變大眾觀念　帶動遙距醫療

【Build 2020】微軟把握疫情機遇　瞄準醫療市場推專屬「醫療雲」

生科彈起　律師樓專責團隊跟進

去年中美貿易戰持續緊張，但她留意到市場由對投資轉趨謹慎，過渡至重新拾級而上。直至今年疫情爆發，市場再由有起色，變成幾乎陷入停頓，特別是多國實施封關，使不少投資者手足無措。「隨着各行各業的經濟活動復甦，以及資本市場表現強勁，不少企業正籌備上市。」

疫情意外成為生命科學及生物科技彈起的關鍵，不論在疫苗、醫療器材生產上，均有急切需求。潘世祺表示，大量投資正湧向研發疫苗的公司，加上開發時間大大縮短，這些公司很有可能成為「獨角獸」。「料今年秋季起，會有更多生命科學、醫療保健和科技公司為IPO準備，我亦正為不少投資者進行上市前期融資及上市公司的私人配售。」眼見市場蓬勃，高贏近年亦特意成立專責跟進生命科學業務的法律團隊。

潘世祺指出，最近不少生命科學、醫療保健和科技公司正為IPO準備。（黃建輝攝）

美初創上市門檻較低　能專注開發

港交所 （00388） 自2018年推新上市制度後，目前已有20間尚未有收入的生物科技公司來港上市，共集資480億港元，惟美國始終是全球最大生科公司集資中心。她認為，此與投資風氣有關，亞洲投資者傾向審慎，不敢輕易冒險投資初創。

「幫助亞洲客戶投資一間美資公司時，他們會要求回購權（Redemption rights），即要求公司或其他股東按約定金額購買其持有的股權，以求適時安全退出。但在美國，初創一般毋須保證何時向投資方還錢，而且上市門檻較低、所要求的行政文件也少，能專注開發技術。」不過，隨着亞洲愈來愈多「獨角獸」冒起，她相信區內初創的議價能力會提高，促成更成熟的投資圈。

此外，她又觀察到交易變得區域化，「新興市場商機多，能為私募股權尋找高增值的投資機會，故公司正加強亞洲業務，專注服務中國及印度客戶的跨境投資，以及其他國際投資者對中國及印度的投資。」

記者：姚慧儀

相關文章

【遙距醫療】香港電訊DrGo擴大醫生網絡　夥寶血醫院合作
2020/08/31
【遙距醫療】香港電訊DrGo擴大醫生網絡　夥寶血醫院合作
【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目
2020/05/28
【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目
【科技抗疫】初創研遠距醫療診斷系統　助監察肺炎患者情況
2020/04/11
【科技抗疫】初創研遠距醫療診斷系統　助監察肺炎患者情況
【新冠肺炎】三大汽車廠商聯手抗疫　工廠生產醫療設備
2020/03/18
【新冠肺炎】三大汽車廠商聯手抗疫　工廠生產醫療設備
疫情 貿易戰 新興市場 新經濟 香港交易及結算所有限公司 生物科技 IPO 配售 回購 集資

上一篇文章

【AI舊機報價】CSL推「AI手機回收plus」服務　即時報價回收舊手機

下一篇文章

【疫下轉型】中小企缺資源　疫情轉型捉襟見肘

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【每日焦點】華為發布智能新品港開賣日子、價錢　8成半港人批政府創科支援不足
【每日焦點】華為發布智能新品港開賣日子、價錢　8成半港人批政府創科支援不足
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測
【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能
【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能
【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】
【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】