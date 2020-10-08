【疫後復甦】私募股權投資看俏　生科初創有機會成「獨角獸」

▲ 高贏國際律師事務所合夥人潘世祺指出，疫情初期投資者確會手足無措，但如今已適應市場，料生物科技、醫療產業備受資金追捧。（黃建輝攝）

新冠肺炎衝擊全球經濟，但醫藥醫療、生物科技等新經濟卻有反彈。高贏（Goodwin）國際律師事務所合夥人潘世祺指出，疫情曾使投資氣氛轉趨審慎，但從市場募集而未被使用的大量資金，若再不作投資，2020年的成績將是「一片空白」。「目前投資成本降低，投資者紛紛尋求以私募股權交易（PE）入市，首次公開招股（IPO）的公司亦希望獲得資本，雙方將催化活躍交投。」

高贏於全球13個城市設有辦事處，包括紐約、倫敦、巴黎、香港等，亞洲核心業務則落在5大領域，涉私募股權交易、科技、生命科技、金融服務以及房地產。

潘世祺一直專注處理私募股權與風險投資的跨境交易，被問及香港政局不穩，出現移民潮亦帶走大量資金時，她卻相信香港的私募股權投資，會繼續強勁增長。「香港一直是東西方的進出門戶，有大量資金滙入，而且擁有大量熟悉跨境融資的人才，以及良好的司法體制，這些優勢有利香港穩企國際金融中心。」

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生科彈起 律師樓專責團隊跟進

去年中美貿易戰持續緊張，但她留意到市場由對投資轉趨謹慎，過渡至重新拾級而上。直至今年疫情爆發，市場再由有起色，變成幾乎陷入停頓，特別是多國實施封關，使不少投資者手足無措。「隨着各行各業的經濟活動復甦，以及資本市場表現強勁，不少企業正籌備上市。」

疫情意外成為生命科學及生物科技彈起的關鍵，不論在疫苗、醫療器材生產上，均有急切需求。潘世祺表示，大量投資正湧向研發疫苗的公司，加上開發時間大大縮短，這些公司很有可能成為「獨角獸」。「料今年秋季起，會有更多生命科學、醫療保健和科技公司為IPO準備，我亦正為不少投資者進行上市前期融資及上市公司的私人配售。」眼見市場蓬勃，高贏近年亦特意成立專責跟進生命科學業務的法律團隊。

▲ 潘世祺指出，最近不少生命科學、醫療保健和科技公司正為IPO準備。（黃建輝攝）

美初創上市門檻較低 能專注開發

港交所 （00388） 自2018年推新上市制度後，目前已有20間尚未有收入的生物科技公司來港上市，共集資480億港元，惟美國始終是全球最大生科公司集資中心。她認為，此與投資風氣有關，亞洲投資者傾向審慎，不敢輕易冒險投資初創。

「幫助亞洲客戶投資一間美資公司時，他們會要求回購權（Redemption rights），即要求公司或其他股東按約定金額購買其持有的股權，以求適時安全退出。但在美國，初創一般毋須保證何時向投資方還錢，而且上市門檻較低、所要求的行政文件也少，能專注開發技術。」不過，隨着亞洲愈來愈多「獨角獸」冒起，她相信區內初創的議價能力會提高，促成更成熟的投資圈。

此外，她又觀察到交易變得區域化，「新興市場商機多，能為私募股權尋找高增值的投資機會，故公司正加強亞洲業務，專注服務中國及印度客戶的跨境投資，以及其他國際投資者對中國及印度的投資。」

記者：姚慧儀