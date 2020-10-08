【旅遊業告急】雲頂郵輪香港市場損失25萬客　冀借鏡新加坡推「本地遊」救生意

▲ 雲頂郵輪集團希望能在聖誕推出香港的「本地遊」海上Staycation，即航綫在香港出發，期間不停其他地方直至於本港返程。（雲頂郵輪集團提供）

新冠肺炎疫情下港人難以外遊，旅遊業生意受重挫。雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，集團香港業務2月起至今損失25萬名乘客，郵輪方面更要每月花費數千萬元維修和保養。

該集團於7月和11月相繼於台灣和新加坡以「本地遊」形式，如新加坡出發於公海行駛一圈後，返回新加坡的航綫復航。她期望下一個能在香港或中國復航，而香港地理與新加坡相若，故將以相同模式營運。

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聖誕節玩郵輪海上Staycation

港人目前熱衷酒店推出的Staycation，她認為海上Staycation既增加多一項遊樂選擇，又能幫助業界生意。她解釋，集團旗下提供的旅程有80%經本地旅行社交易，旅行社可以通過買賣有收入，變相不用被動等政府幫助。她期望能夠在聖誕或元旦等節日，恢復本港航綫。

不過，她直言要在香港復航，感到尷尬，皆因通過郵輪碼頭即要出境，但她強調目前集團只提供「本地遊」，故希望港府在特別的時期有特別處理，容許其以本地不停泊其他地方的航綫出發。而只要做得到，她重申：「願意配合（香港）政府所有防疫要求。」就如配合台灣和新加坡不同的防疫措施。

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記者：馬意文