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微軟加強多樣性方案 否認非法種族歧視

環球政經 17:13 2020/10/08

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美國科網巨頭微軟 (Microsoft)  6月提出計畫，將公司高級職位的黑人數目翻倍，美國勞工部就此回應指，有關行為可能構成非法種族歧視。微軟日前否認指控。

【反種族歧視】微軟擬將美國管理層黑人數量翻倍下一頁

微軟法律顧問 Dev Stahlkopf 表示，公司上周接獲美國勞工部聯邦合同承諾計劃部（the Labor Department’s Office of Federal Contract Compliance Programs）通知，指首席執行官納德拉（Satya Nadella）較早前倡議的加強多樣性方案，懷疑是基於種族而採取的就業行動，要求微軟證明決定不是基於種族決定。

【美國疫情】蓋茨痛批美國病毒測試耗時久　「24小時都無法得出結果」下一頁

微軟否認指控表示，清楚知道法律禁止基於種族僱用員工，自6 月宣布方案至今一直無變，將僱用並提拔最適合人選。

美國勞工部發言人「讚賞」微軟不基於種族僱用員工的承諾，期待與雙方合作完成調查工作。

微軟在六月末，即引發全美種族平等關注的佛洛伊德(George Floyd)槍殺事件的四個星期後，公布加強多樣性方案，當中包括投放1.5億美元提高企業的多元化和包容性，以及目標2025年將其美國業務中黑人佔高級職位數量增加一倍。

 

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撰文 : 林展鋒

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