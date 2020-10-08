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【副總統辯論】美國副總統候選人辯論 彭斯頭上蒼蠅最搶鏡

環球政經 16:34 2020/10/08

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美國總統大選在即，日前上演副總統候選人電視辯論。但是民眾焦點並非落在兩位候選人的表現，而是在彭斯頭上停留的蒼蠅。

【副總統辯論】彭斯稱拜登為「中國啦啦隊」　賀錦麗避談對華政策下一頁

尋求連任的彭斯和民主黨候選人賀錦麗在辯論會上，就新冠疫情、大法官提名等議題針鋒相對。討論到種族議題時，鏡頭捕捉到一隻蒼蠅降落在彭斯頭上，彭斯在發言間多次搖頭，也不能趕走蒼蠅，最後蒼蠅停留超過兩分鐘才飛走。

【新冠肺炎】 特朗普出院後首次發布片段 承諾美國患者享相同藥物治療新冠肺炎下一頁

事件引起網民熱烈討論，更成為Twitter熱話。有網民笑稱，幫那隻蒼蠅做新冠病毒檢測; 又指辯論會場專注防疫，卻忘記防蟲; 更有網民為該隻蒼蠅開設Twitter帳號。

民主黨總統候選人拜登亦加入討論，在Twitter上載一張手持蒼蠅拍的照片，稱「捐贈5美元幫助拜登選舉起飛，引起網民大讚。

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撰文 : 林展鋒

美國 總統大選 選舉 賀錦麗 彭斯 Twitter
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